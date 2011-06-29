نائب رئیس جامعه نابینایان کرج خواستار اجرایی شدن دستور رئیس جمهوری شد

نایب رئیس جامعه نابینایان شهرستان کرج در گفتگو با مهر خواستار عملیاتی شدن دستور ویژه رئیس جمهوری مبنی بر جذب دو هزار معلول و نابینا در دستگاه های دولتی شد.

سیدعباس موسوی ضمن تقدیر و تشکر از تحقق وعده های فرماندار این شهرستان به منظور مساعدت به نابینایان از جمله جذب یکی از معلولان در قسمت تلفنخانه این فرمانداری اظهار داشت: ریاست محترم جمهوری دستوری در سال 86 مبنی بر جذب دو هزار معلول و نابینا را در دستگاههای دولتی صادر کرد اما متاسفانه علی رغم گذشت چهار سال هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.



وی ضمن قدردانی از نگاه عمیق فرماندار کرج به منظور بازدید از جامعه نابینایان این شهرستان و آشنایی با مسائل و مشکلات آنان یادآور شد: در حال حاضر 600 نابینا و کم بینا در سطح شهرستان کرج وجود دارند که این تعداد بیش از تعداد معلولان سایر استانهای کشور است.

موسوی در ادامه در حالی که با بیان برخی مشکلات معلولان در زمینه های مختلف معیشتی و اقتصادی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: رفع مسائل و مشکلات معلولان و نابینایان به تنهایی از عهده بهزیستی خارج است بنابراین از مسئولان در دولت عدالت محور و خدمتگزار انتظار می رود با نگاه ویژه خود دستان معلولان را به گرمی بفشارند و یاریگر آنان در زندگی باشند.

وی گفت: درخواست جامعه معلولان از مدیران شهرستان کمکهای مقطعی و کمک هزینه زندگی نیست بلکه از آنان انتظار می رود با جذب این قشر که از جمله تمهیدات اساسی دولت خدمتگزار است معلولان را مورد حمایت قرار دهند.

رئیس جامعه نابینایان شهرستان کرج با تاکید بر اینکه نباید کرامت انسانی معلولان زیر پای فقر لگدمال شود، یادآور شد: مسکن مهر، مناسب سازی پیاده روها و خیابانها و لزوم توجه به جامعه نابینایان در حوزه های مختلف بهداشتی و درمانی از اهم موارد و نکاتی است که امید می رود بیش از پیش مورد توجه و دقت نظر مدیران شهرستان قرار گیرد.