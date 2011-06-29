عملیات انتقال گاز به بم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات انتقال گاز ماهان به بم شامگاه سه شنبه با حضور لطف الله فروزنده اجرایی شد.

مدیرعامل شرکت گاز کرمان گفت: عملیات انتقال گاز از ماهان به کرمان طی سه فاز اجرا خواهد شد.

محمد جعفر نعمت اللهی اعتبار اختصاص یافته به فاز اول را 22 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: امروز فاز نخست این عملیات با طول 83 کیلومتر و قطر لوله 16 اینچ آغاز شد.

نعمت اللهی اعتبار فاز دوم این طرح را 23 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی با اشاره به این مطلب که با گاز رسانی به بم 25 هزار خانوار دارای گاز می شوند ابراز داشت: شهر های راین و گلباف که در مسیر گاز رسانی قرار دارند نیز از گاز بهره مند می شوند.

این مسئول گفت: فاز دوم نیز پس از انتخاب پیمانکار آغاز خواهد شد که این فاز نیز 80 کیلومتر خط انتقال فولادی و قطر 16 اینچ را شامل می شود.

وی با بیان اینکه طول کل خط انتقال گاز 163 کیلومتر است ابراز امیدوراری کرد که دهه فجر سال آینده شاهد بهره برداری فاز نخست این پروژه باشیم.