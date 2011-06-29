70 هزار واحد مسکونی در گلستان احداث می شود

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 26 هزار و 500 واحد روستایی و 10 هزار واحد در بافت فرسوده احداث می شود.

وی اظهار داشت: سایر واحدهای مسکونی نیز در مناطق شهری استان گلستان با حمایت دستگاههیا مربوط احداث می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی عنوان کرد: این تعداد واحدها، با همکاری مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن استان احداث می شوند.



وی اظهار امیدواری کرد: با فراهم کردن شرایط بهتر عرضه و تقاضا متعادل شود.

وزیر راه و شهرسازی برای بازدید از راه آهن ایران – ترکمنستان به گلستان سفر کرده بود. این راه آهن برای اتصال کشورهای آسیای میانه به خلیج فارس از طریق جمهوری اسلامی ابران و کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی کاربرد ویژه ای دارد.



طول کل مسیر 960 کیلومتر است که از کشور قزاقستان شروع شده و پس از عبور از ناحیه شرق دریای خزر به کشور ترکمستان رسید.همچنین این طرح در محدوده اترک واقع در داشلی رون و اینچه برون گنبد کاووس از خاک ترکنستان خارج می شود.



طول این مسیر در خاک جمهوری اسلامی 150 کیلومتر است که 90 کیلومتر آن در حوزه استان گلستان واقع شده است، 85 درصد این طرح از سوی بخش خصوصی و 15 درصد از سوی بخش دولتی انجام می شود.



این طرح سال 88 با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی کلنگ زنی شد و با حضور سرپرست وزارت راه و ترابری عملیات اجرایی آن آغاز شد.



ساخت خط آهن ایران - ترکمنستان توسط شرکت پارس انرژی ایران و متخصصان ایرانی انجام می شود و این شرکت بخشی از پروژه خط آهن درون خاک کشور ترکمنستان را نیز برعهده داشته است راه آهن گرگان ترکمنستان تا پایان سال جاری اجرا می شود.