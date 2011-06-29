اقدامات پلیس در استان قزوین موجب رضایت مردم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جعفری نسب در مراسم صبحگاه نیروی انتظامی استان که با حضور سردار احمدی مقدم فرمانده ناجا، سردار نوری نژاد معاون هماهنگ کننده ناجا و احمد عجم استاندار قزوین برگزار شد، اظهارداشت: امروز پلیسی موفق است که دارای پشتوانه مردمی باشد و خوشحالیم که پلیس ایران نیروی مردمی و اسلامی است.

وی افزود: رسیدن به موفقیت با حمایتهای همه جانبه و تلاش و همت شبانه روزی ماموران، بکارگیری تجهیزات مدرن و به روز و آموزش ممکن می شود.

این مسئول یادآورشد: خوشبختانه در دو سال اخیر با تلاش مضاعف نیروهای پلیس و اجرای طرح های ترافیکی و اجتماعی در حوزه های مختلف استان توانستیم ضمن خدمت رسانی مناسب رضایت مردم را جلب کنیم.

جعفری نسب تصریح کرد: به منظور ایجاد شادابی در کلانتری ها و پاسگاهها و تکریم ارباب رجوع ضمن نوسازی و بازسازی کلانتریها استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته در واحدهای انتظامی در دستور کار قرار گرفته است و توانسته ایم به شادابی فضا و جلب رضایت مردم کمک کنیم.

فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: کسب رتبه برترپلیس راه استان در کاهش تلفات و سوانح جاده ای، رتبه دوم در حوزه پلیس راهور، انتخاب نیروی انتظامی استان به عنوان نمونه از موفقیتهایی است که با همکاری استانداری و مسئولان استان و تلاش شبانه روزی ماموران پلیس بدست آمده است.

در این مراسم یگانهای پیاده نیروی انتظامی با حضور سردار احمدی مقدم و استاندار قزوین از مقابل جایگاه رژه رفتند.