غیبت یک مربی و دو بازیکن/ حضور رضایی در تمرینات گروهی و بازار داغ شایعات

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه آماده سازی تیم فوتبال پرسپولیس برای حضور در یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر بازیکنان این تیم از ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه در ورزشگاه درفشی فر زیر نظر حمید استیلی و در غیاب سعید عزیزیان مربی دروازه بان‌های این تیم به مدت دو ساعت تمرینات هوازی و تاکتیکی را برگزار کردند. دراین تمرین که ملی پوشان هم حضور نداشتند مجتبی شیری و حمیدرضا علی عسگری هم در تمرینات گروهی شرکت نکردند.

در این تمرین غلامرضا رضایی، علیرضا محمد، شیث رضایی، علیرضا نورمحمدی، محمد نوری، حسین بادامکی، محمد منصوری، ابراهیم شکوری، سامان آقازمانی، امیر حسین فشنگچی، روح الله سیف اللهی و مسعود داستانی شرکت کردند که غلامرضا رضایی برای نخستین بار تا آخر تمرینات در برنامه های گروهی تیم شرکت کرد. در ابتدای تمرین حمید استیلی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و پس از تمریناتی که شامل تمرینات استقامتی، قدرتی و تاکتیکی بود به مدت دو ساعت انجام شد.

امروز استقبال از تمرین پرسپولیس نسبت به گذشته کمتر بود اما حاضران به تشویق حمید استیلی، حبیب کاشانی، محمود خوردبین و بازیکنان پرداختند که در این بین تشویق کریم انصاریفرد و مهرداد اولادی توسط آنها از نکات جالب توجه این تمرین بود.

در پایان تمرین هم هواداران هر کدام یک بازیکن را شایسته حضور در پرسپولیس دانستند و بازار شایعات را داغ کرده بودند. در این خصوص اسامی بسیاری از بازیکنان مطرح شد که بیش از همه هواداران روی مهدی مهدوی کیا، کریم انصاریفرد و مهرداد اولادی تاکید داشتند.

دومین جلسه تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 17:30 در ورزشگاه درفشی فر برگزار خواهد شد. طبق اعلام کادر فنی پرسپولیس بازیکنان این تیم روز جمعه در تست پزشکی و آمادگی جسمانی شرکت خواهند کرد.