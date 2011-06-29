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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

گزارش خبرنگار مهر از باکو/

پولاگر در جلسه کمیته بررسی هوگوهای الکترونیکی شرکت می‌کند

پولاگر در جلسه کمیته بررسی هوگوهای الکترونیکی شرکت می‌کند

کمیته بررسی هوگوهای الکرونیکی امروز برای بررسی آخرین تحولات و دلایل تصمیم به برگزاری مسابقات با هوگوهای معمولی تشکیل جلسه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی المپیک بر اساس تصمیم کمیته برگزاری المپیک 2012 و موافقت فدراسیون جهانی قرار بود با هوگوی الکترونیکی ساخته شرکت "دی دو" برگزار شود که با شکایت شرکت "لاجاست" فدراسیون جهانی تصمیم به برگزاری مسابقات با هوگوی معمولی گرفت.

کمیته بررسی هوگوهای الکترونیکی که سید محمدپولادگر رئیس فدراسیون کشورمان نیز عضوی از آن است امروز چهارشنبه تشکیل جلسه می‌دهد تا در مورد اتفاقاتی که منجر به اتخاذ چنین تصمیمی شد بحت و تبادل نظر کند.

نکته مهم اینکه بر اساس رای دادگاهی در کره جنوبی در صورتی که هر مسابقه با هوگویی غیرساخته شرکت لاجاست برگزار شود برای هر مسابقه فدراسیون جهانی باید 1000 دلار غرامت به شرکت لاجاست پرداخت کند.

موافقت با برگزاری مسابقات با هوگوهای الکترونیکی ساخته شرکت دی دو در حالی صورت گرفته که فدراسیون جهانی تا انتهای سال 20211 با شرکت لاجاست قرارداد داشته اشت و بررسی این موضوع در دستور کمیته بررسی هوگوهای الکترونیکی قرار دارد.

رقابتهای جهانی کسب سهمیه المپیک از فردا پنجشنبه با حضور 332 تکواندوکار از 108کشور جهان در مرکز المپیک سرحدچی باکو آغاز می شود.

کد مطلب 1347537

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