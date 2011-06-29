دستوررئیس جمهور برای افزایش راندمان نیروگاهها/ بدهی3میلیارد دلاری وزارت نیرو

جواد اوجی امروز در گفتگو با مهر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ظرفیت تولید گاز ایران هیچ گونه افزایشی پیدا نکرده است، گفت: با وجود حفظ سقف تولید گاز اما گازرسانی به صنایع عمده 11 درصد، جایگاه‌های سی ان جی 25 درصد، تزریق گاز شیرین به مخازن نفتی 132 درصد و صادرات بیش از دو درصد افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه هم اکنون 140 میلیون متر مکعب گاز طبیعی معادل تولید گاز 6 فاز پارس جنوبی گاز طبیعی به نیروگاهها تحویل داده می شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی بالغ بر سه میلیارد و 400 میلیون لیتر گازوئیل و نفت کوره در مخازن نیروگاهها ذخیره سازی شده است و جای نگرانی وجود ندارد.

معاون وزیر نفت افت فشار و خاموشی های پراکنده در سطح شبکه برق را به دلیل کمبود سوخت ندانست و افزود: پائین بودن راندمان نیروگاهها، فرسودگی شبکه انتقال و اتلاف بیش از استاندارد انرژی در نیروگاهها عامل این خاموشی ها است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه رئیس جمهور و دولت پیش تر مصوبه ای را برای تبدیل تمامی نیروگاههای برق ایران به واحدهای سیکل ترکیبی ارائه کرده اند، اظهار داشت: هم اکنون 54 نیروگاهها به شبکه گاز متصل هستند که سوخت تمامی آنها تامین شده است.

وی در همین حال از افزایش ذخیره سوخت مایع نیروگاهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: وزارت نیرو مطابق با مصوبات دولت موظف است تمامی نیروگاههای برق را به سیکل ترکیبی تبدیل کند که در این صورت، 25 درصد در مصرف انرژی این واحدها صرفه جویی می شود.

اوجی با اعلام اینکه سال گذشته 44 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاهها تحویل داده شده است، بیان کرد: میزان مصرف گاز در نیروگاهها بیش از 4 برابر حجم صادرات گاز ایران است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه وزارت نفت به دلیل بدهی، گاز هیچ نیروگاهی را قطع نکرده است، حجم کل بدهی های وزارت نیرو به نفت را بیش از 3 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: با هماهنگی های قبلی با وزارت نیرو قرار بود خردادماه امسال 160 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاهها تحویل شود که در شرایط فعلی 140 میلیون متر مکعب گاز روزانه به نیروگاهها داده می شود و مابقی آن از محل سوخت مایع دنبال می شود.

مدیر عامل شرکت ملی گاز همچنین با یادآوری اینکه بخشی از گاز تولیدی کشور با صادرات به ارمنستان منجر به واردات برق از این همسایه می شود، خاطر نشان کرد: به زودی میزان حجم گاز رسانی به نیروگاهها افزایش می یابد.