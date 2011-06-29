مذاکره مهاجم استقلال با مسئولان باشگاه بی نتیجه ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی سیدصالحی ظهر امروز چهارشنبه به باشگاه استقلال رفت و با مسئولان این باشگاه در مورد وضعیت آینده اش به گفتگو پرداخت اما در پایان این نشست طرفین به توافق مشخصی نرسیدند و تصمیم گیری نهایی به روزهای ابتدایی هفته آینده موکول شد.

سیدصالحی که قراردادش با استقلال به پایان رسیده است پس از خروج از باشگاه استقلال به خبرنگاران گفت: در نشست امروز نتیجه خاصی نگرفتیم و قرار شد طرفین فکرهایشان را بکنند و تا روز یکشنبه پاسخ نهایی را اعلام کنند.

وی در مورد تیم فصل آینده اش گفت: اولویت اول من با استقلال است و با وجود اینکه از چند تیم پیشنهاد دارم اما منتظر پاسخ استقلالی ها خواهم ماند. من دوست دارم فوتبالم را در این تیم ادامه بدهم به شرط آنکه شرایط برای همکاری فراهم باشد.

مهاجم فصل گذشته استقلال در مورد تیم هایی که خواهان او هستند گفت: باشگاه پرسپولیس با مدیربرنامه های من مذاکراتی داشته است. ضمن اینکه از تراکتورسازی و سپاهان نیز پیشنهاد دارم. با این حال همانطور که گفتم اولویتم با استقلال است و اگر شرایط فراهم شود دوست دارم فصل بعد هم در این تیم بمانم.