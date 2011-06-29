رئیس مجمع نخبگان سازمان بسیج اساتید کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب صلاحی رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاههای کشور در جلسه شورای مرکزی این سازمان ضمن تبریک به مناسبت موفقیتهای دفاعی و نظامی ایران با اشاره به پیشرفتهای همه جانبه اخیر دانشمندان ایرانی در همه عرصهها اظهار داشت: دانشمندان و نخبگان متعهد کشور با توکل به خدا و با تأسی از منویات مقام معظم رهبری و تلاش شبانهروزی به پیشرفت در همه عرصهها دست یافتهاند.
وی تأسیس مجمع نخبگان بسیج اساتید را در راستای اهداف بلند مدت سازمان بسیج اساتید کشور دانست و گفت: اگر 5 درصد از 20 هزار استاد عضو این سازمان در مجمع نخبگان بسیج اساتید عضو شوند، بیشک در همه عرصههای علمی کشور گامهای بلندی خواهند برداشت.
در ادامه بیژن رنجبر رئیس دانشگاه تربیت مدرس ضمن تقدیر از حسن اعتماد ریاست سازمان بسیج اساتید اظهار داشت: به منظور تقویت و تولید علم در رشتههای مختلف دانشگاهی کشور که همراه با تواضع و تهذیب و حرکت شتابان باشند، مجمع نخبگان سازمان بسیج اساتید تأسیس شده است.
رنجبر با اشاره به اولویتهای فعالیت این مجمع در ادامه افزود: اصلیترین اولویت مجمع نخبگان سازمان توجه به مصالح و مطالبات عمومی مردم و همچنین توجه به استقلال و عزت و پیشرفت علمی نظام مقدس اسلامی و تقویت روحیه نخبهپروری در کشور است.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس در ادامه اهداف تأسیس این مجمع را جذب حداکثری اساتید همراه با تقویت روحیه استقلال عزت و کرامت، ایجاد فضای جذاب علمی در سطح مراکز دانشگاهی و حرکت در جهت رفع مشکلات معیشتی، ایجاد امنیت شغلی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان و برقراری فرصتهای مطالعاتی - علمی با هدف بهرهمندی نخبگان مؤمن از دستاوردهای علمی جهان به منظور به کارگیری آن در سرزمین اسلامی، دانست.
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