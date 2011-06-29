نقش مردم ایلام در دفاع مقدس باید در سطح کشور معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی صبح سه شنبه به مناسبت آغاز هفته پایداری با بیان اینکه سهم استان در عرصه امنیت ملی بی بدیل است، گفت: این سهم در عرصه ملی تاکنون بخوبی معرفی نشده و هم اکنون مسئولان ارشد استان با برگزاری هفته پایداری در تهران قصد دارند آن را به منصه ظهور برسانند .

وی اظهار داشت: مردم استان ایلام در زمان دفاع مقدس بعنوان مرزبان ایران اسلامی حماسه های جاودانی از خود خلق کرده اند و با رشادت و دلاوری در دفاع از کیان ایران اسلامی سهمی در امنیت کشور داشتند که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بود و هم اکنون به پاس آن شجاعتها و از خود گذشتگی ها باید ایلام در عرصه ملی شناخته شود .

حجت الاسلام رحمانی با اشاره به اینکه ایلام باید در عرصه های مختلف ملی شناخته شود، اظهار داشت: طی دوسال گذشته بیش از 170 هزار نفر بعنوان راهیان نور از مرزهای مهران،دهلران و شرهانی دیدن کردند و در شورای فرهنگ عمومی تصویب شده است که هفته منتهی به 10 تیرماه در قالب کاروان راهیان نور هفته پایداری ایلام نامگذاری شود که این تلاشها به منظور شناسایی ایلام در عرصه های ملی است .

وی با اشاره به اینکه اقتدار دیروز مردم استان ایلام نثار خون جوانان، تحمل مردم در زیر شدیدترین بمبارانها و دفاع از کیان ایران اسلامی بود، تصریح کرد: امروزه اگر بخواهیم فرهنگ ایثار، شهادت،مقاومت،از خودگذشتگی ، شجاعت و پایمردی مردم این استان به نسلهای امروزی منتقل شود باید تلاشها را دوچندان نمائیم .

این مسئول گفت: مردم استان ایلام در زمان دفاع مقدس نه تنها خانه و کاشانه خود را رها نکردند بلکه مهاجرپذیرهم بودند و هم اکنون به پاس آن شجاعتها و دلاورمردیها، باید در عرصه های ملی برای جوانان امروزی بازخوانی شود آنچنانکه شایسته مردم ایلام است، مسئولان بتوانند به آنان خدمات دهند .

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه خبرنگاران و رسانه ها بعنوان سربازان جان برکف جهاد رسانه ای که در میدانهای نابرابر غول رسانه ای دشمنان نظام اسلامی ایستادگی می کنند و به مقابله با جنگ نرم می روند، نقش آنها کمتر از دوران دفاع مقدس نیست، گفت: هم اکنون خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها که در برابر بیش از 18 هزار و 200 سایت بیگانه به مقابله با جنگ نرم دشمن می روند و جوانان را از ترفندهای دشمنان نظام آگاه می کنند، اینگونه جهاد رسانه ای قابل ستایش است .

حجت الاسلام رحمانی افزود: هم اکنون که دوران دفاع مقدس به اتمام رسیده رسانه ها باید در مقابل سایتهای دشمنان نظام نقش آفرینی کنند تا تمام نقشه های آنان به یاس و نا امیدی تبدیل شود، البته هرچند جوانان ایران اسلامی با آگاهی تمام، نقشه ها و توطئه های آنان را تاکنون به فرصت تبدیل کرده اند .

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: دشمن بعثی در طول جنگ تحمیلی عمدتاً در دو شهرستان دهلران و مهران بیش از 700 هزار هکتار از اراضی را به میدان مین، گلوله های عمل نکرده و بمب آلوده نموده است که تا سال 85 حدود 450 هزار هکتار آن پاکسازی شده است .

حجت الاسلام رحمانی با اشاره به اینکه پاکسازی بیش از 250 هزار هکتار از این اراضی از سال 85 بصورت نظام مند در10 نقطه استان آغاز شده است، بیان کرد: در حال حاضر حدود 25 هزار هکتار آلودگی باقی مانده که از این مقدار حدود 10 هزار آن مین و بیش از 15 هزار دیگر گلوله های عمل نکرده در مناطق عملیاتی است .