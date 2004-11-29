پزشك باشگاه بوخوم آلمان نويدكيا را از نگراني درآورد

به گزارش خبرگزاري" مهر" محرم نويدكيا هافبك ايراني بوخوم همپاي سايرهمبازيهاي خود درتمرينات اين تيم آلماني شركت مي كند. محرم كه چندي پيش زانوي خود را تحت عمل جراحي قرارداده بود، چند روزي است كه پس از ضربه به توپ درزانوي خود احساس درد مي كند كه اين مساله را با پزشك تيم درميان گذاشت، اما پزشك بوخوم به محرم اطمينان داد كه اين درد با توجه به عمل جراحي كه به زودي اين بازيكن انجام شده طبيعي است وبه مرورزمان اين درد كاهش پيدا مي كند.

اين پيروزي كه پس ازچند هفته ناكامي براي اين تيم بدست آمد سبب شد مسوولان اين تيم شنبه شب مراسم جشني را با حضور بازيكنان درمحل باشگاه برگزاركنند.

گفتني است تيم بوخوم ديدارهفته پانزدهم خود را درچارچوب ليگ بوندسليگا با پيروزي 3 بريك مقابل نورنبرگ پشت سرگذاشت.