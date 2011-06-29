دانشنامه جامع سیره پیامبر (ص) تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پایگاه نورسافت طی سخنانی هدف از تولید این نرم افزار را گردآوری تمام مطالبی که یک محقق برای انجام پروژه تحقیقی با محوریت پیامبر اعظم (ص) نیاز دارد عنوان کرد و گفت: تولید این نرم افزار حاصل تلاش چندین ساله محققان و پژوهشگران مرکز نور است.



اکبر پوست چیان با اشاره به ویژگیهای این نرم افزار اسلامی ادامه داد: ارائه واژه نامه مرتبط با پیامبر اکرم (ص) و مباحث جانبی، امکان دسته بندی و جمع آوری اطلاعات به صورت نمودار درختی، ده عنوان لغت نامه در ۶۲جلد با قابلیت جستجو از جمله ویژگیهای این نرم افزار است.



عضو انجمن روابط عمومی ایران افزود: ارائه آیات و کلمات قرآنی مربوط به پیامبر اعظم (ص) همراه با اتصال به تفسیر وشان نزول آن‌ها، نمایش شجره نامه انساب رسول اکرم (ص) و ذریه آن حضرت، متن زیارات و ادعیه مربوط به حضرت و قابلیت ترجمه و پخش صوت و همچنین نمایش و قرائت بیش از ۴۰۰۰ بیت از سروده‌های شاعران به زبان فارسی و عربی از دیگر ویژگیهای این نرم افزار می‌باشد.



پوست چیان در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه توضیحات بیشتری از محتوای نرم افزار دانشنامه نبوی پرداخت و گفت: تنها در بخش کتابخانه تخصصی پیامبر (ص) ۲۴۶عنوان کتاب در ۸۹۴ جلد از منابع معتبر به زبان فارسی و عربی گنجانده شده است.



مدیر پایگاه نــــورسافت افزود: ارائه بیش از ۶۸۰۰کلید واژه، ۴۱۰۰ نمایه و ۳۶هزار موضوع استخراج شده از سخنان حضرت رسول (ص) برگرفته از کتاب بحارالانوار و نمایش ۸۲تصویر و ۱۰۸ نقشه در بخش نگارخانه از دیگر محتویات این دانشنامه به شمار می‌رود.



وی ادامه داد: متن زیارات و ادعیه نبوی به همراه ترجمه و صوت، کتاب‌شناسی حدود چهار هزار و۴۰۰ عنوان کتاب، مقاله، دائرة المعارف، مجموعه مقالات و پایان نامه‌های مرتبط به پیامبر (ص) به همراه تصویر روی جلد آن‌ها در این نرم افزار اسلامی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.



پوست چیان پژوهش در متون از طریق فهرست کلمات، جستجوی ترکیبی و فهرست سازی را از قابلیت‌های دیگر این نرم افزار دانست و اظهار داشت: تدوین درختواره با بیش از ۱۵هزار مدخل و ۳۵هزار فیش از ۱۹ عنوان کتاب در۵۳جلد درباره زندگی و سیره فردی و اجتماعی حضرت از قابلیت‌های این نرم افزار می‌باشد.



کار‌شناس ارتباطات مرکز نور بیان داشت:‌گاه شمار تاریخ زندگانی پیامبر و نمایش رخداد‌ها در بستر زمان با امکان اتصال به متون برنامه، ارتباط واژگان متن با لغت نامه‌های برنامه و ارائه اطلاعاتی درباره نسخه‌شناسی، کتاب و مؤلف با قابلیت انتقال متن و چاپ از دیگر قابلیت‌های دانشنامه است.



وی، به قابلیت‌های پژوهشی این نرم افزار اشاره کرد و افزود: نمایه زنی، حاشیه نویسی، علامت گذاری و رنگی کردن، یادداشت برداری و ذخیره متون با فرمتRtf، Unicode و یاAnsi و ارسال متن یادداشت شده از طریق پست الکترونیکی از جمله توانایی‌های پژوهشی این نرم افزار می‌باشد.



وی ادامه داد: جستجو، جایگزینی، درج ساعت، تاریخ، تصویر، مقایسه دو یا چند سند، تغییر سبک نمایش، بزرگنمایی متن، تغییر رابط کاربری به سه زبان؛ فارسی، عربی و انگلیسی از دیگر قابلیت‌های این لوح فشرده است.



پوست چیان گفت: نزدیک شدن برنامه به استاندارد‌ها و ویژگی‌های ویندوز به منظور تسهیل استفاده کاربر از برنامه و انتقال مستقیم متن و فهرست انتخابی از برنامه به محیطMS- Word و برعکس از دیگر قابلیت‌های منحصر به فرد نرم افزار دانشنامه نبوی می‌باشد.



یادآور می شود: نرم افزار چند رسانه‌ای دانش نامه نبوی در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال در دو بخش "تولیدات چند رسانه‌ای" و انتخاب "بهترین بهترین‌ها" بعنوان اثر بر‌تر برگزیده شد.