شهردار یاسوج استعفا کرد

رئیس شواری شهر یاسوج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شهردار یاسوج استعفای خود را در این هفته تقدیم شورا کرد و صبح امروز چهارشنبه اعضای شورای شهر در یک جلسه فوق العاده با این استعفا موافقت کردند.
ابراهیم عبدالی بیان کرد: گزینه هایی هم اکنون برای سرپرستی شهرداری در نظر گرفته شده که در جلسه روز شنبه این شورا، سرپرست شهرداری یاسوج مشخص خواهد شد.
وی عنوان کرد: طبق قانون، سرپرست شهرداری باید دارای پست سازمانی در شهرداری باشد.
رئیس شواری شهر یاسوج تصریح کرد: شهردار جدید شهر یاسوج نیز پس از رایزنیها و مذاکرات اعضای شورا در آینده ای نزدیک تعیین خواهد شد.
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