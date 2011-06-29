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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

شهردار یاسوج استعفا کرد

یاسوج - خبرگزاری مهر: شهردار یاسوج صبح امروز چهارشنبه برای حضور در انتخابات مجلس نهم استعفا کرد.

رئیس شواری شهر یاسوج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شهردار یاسوج استعفای خود را در این هفته تقدیم شورا کرد و صبح امروز چهارشنبه اعضای شورای شهر در یک جلسه فوق العاده با این استعفا موافقت کردند.

ابراهیم عبدالی بیان کرد: گزینه هایی هم اکنون برای سرپرستی شهرداری در نظر گرفته شده که در جلسه روز شنبه این شورا، سرپرست شهرداری یاسوج مشخص خواهد شد.

وی عنوان کرد: طبق قانون، سرپرست شهرداری باید دارای پست سازمانی در شهرداری باشد.

رئیس شواری شهر یاسوج تصریح کرد: شهردار جدید شهر یاسوج نیز پس از رایزنیها و مذاکرات اعضای شورا در آینده ای نزدیک تعیین خواهد شد.

کد مطلب 1347555

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