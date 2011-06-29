افزایش رسمی قیمت لبنیات در بازار/ استانها مسئول تعیین قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه این اولین باری نیست که تولیدکنندگان لبنیات در سالجاری،‌ دست به افزایش قیمت محصولات و فرآورده‌های لبنی می‌کنند؛ اما این افزایش قیمت با تغییر نرخی که در هفته‌های گذشته صورت داده بود، یک تفاوت دارد و آن اینکه افزایش قیمتی که هم‌اکنون در بازار مواد لبنی صورت گرفته، نتیجه مذاکره با دولت و کارگروه کنترل بازار برای اصلاح نرخ‌ها است در حالی که آنچه در خردادماه رخ داد، ناشی از اقدام خودسرانه برخی برندها برای افزایش قیمت بود.

در عین حال، خبرها از دولت حاکی از آن است که کارگروه کنترل بازار با افزایش نرخ لبنیات موافقت کرده؛ اما میزان این افزایش را منوط به اعمال نظر سازمان‌های بازرگانی استانها کرده است؛ به نحوی که هر سازمان بازرگانی در استان مربوطه، مستندات و آنالیز قیمتی تولیدکنندگان را دریافت کرده و مطابق با آن، درصد تغییرات نرخ را تعیین کند.

بر این اساس، البته نرخ‌ها در مورد برندهای مختلف با هم متفاوت است اما آنچه به نظر می‌رسد در این میان مورد عمل قرار گرفته است، بخشنامه‌ای است که در ماه گذشته دولت به سازمانهای بازرگانی ابلاغ کرد که بر مبنای آن، میانگین تغییرات قیمتی بیش از 10 درصد نباشد.

به این ترتیب، قیمت شیر غیر یارانه‌ای یکی از برندها که در گذشته 850 تومان به فروش می‌رسید، هم‌اکنون با اصلاح نرخ‌ها به 950 تومان رسیده، این درحالی است که قیمت خامه ساده که در گذشته از همین برند به نرخ 400 تومان به فروش می‌رسید، هم اکنون در بازار به نرخ 500 تومان عرضه می‌شود.

در این میان، بستنی هم از این تغییرات نرخ بی‌نصیب نمانده و اگرچه برخی از برندها به صورت خودسرانه قیمت را افزایش داده و از 400 تومان در مورد بستنی مگنوم به 700 تومان رسانده بودند، به نظر می‌رسد همین قیمت را تاکنون هم حفظ کرده‌اند و قصد ندارند تا مطابق با میزان مصوب، نرخ‌ها را اصلاح کنند.

در عین حال، قیمت شیر غیر یارانه‌ای یکی دیگر از برندها که در گذشته 850 تومان بوده است، اکنون به 920 تومان رسیده است و خامه تولیدی همین برند نیز که در گذشته 400 تومان بوده،‌ اکنون به 550 تومان رسیده است.

البته شاید این تنوع قیمتی در بازار محصولات لبنی که هم اکنون مشاهده می‌شود، به دلیل همین تعیین قیمت‌های استانی باشد؛ به این معنا که محصولات هر شرکت لبنی که از هر شهری وارد پایتخت شود، قیمت آن ممکن است متفاوت با قیمت سایر محصولات در برندهای مختلف باشد. بنابراین همین امر سردرگمی در بازار را بوجود خواهد آورد؛ چراکه مردم قیمتهای مشخصی را ندارند و بنابراین نمی‌توانند تشخیص دهند کدام برند، کالا را با قیمت مصوب به فروش می‌رساند.

در این میان باید توجه داشت که بازرسی‌ها نیز از محصولات لبنی انجام خواهد شد و مردم هم می‌توانند مسائل و مشکلات خود را با شماره تلفن 124 در میان بگذارند.