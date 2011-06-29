مخالفت بیمه شدگان با جداسازی بخش درمان از تامین اجتماعی

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قرار است طرح پیشنهادی جداسازی بخش درمان تامین اجتماعی و الحاق آن به وزارت بهداشت فردا در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح و بررسی شود.

وی با انتقاد شدید از پیشنهاد دهندگان چنین طرحی، افزود: بخش درمان تامین اجتماعی 15 سال تحت نظارت وزارت بهداشت بود اما حتی یک اتاق در اختیار بیمه شدگان نبود.

خبازها با تاکید بر اینکه بازنشستگان سراسر کشور با این اقدام مخالفند، ادامه داد: مراکز درمانی و بیمارستانهای تامین اجتماعی با پول بیمه شدگان راه اندازی و احداث شده است و درست نیست که حالا تحت نظارت وزارت بهداشت قرار بگیرد.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی اظهارداشت: مطمئن باشید در صورتی که این طرح عملیاتی شود، با عکس العمل شدید بازنشستگان و کارگران مواجه خواهد شد.

وی افزود: ما از ریاست مجلس و نمایندگان مردم تقاضا داریم بخش درمان همچنان در اختیار صندوق تامین اجتماعی باشد. از کسانی هم که چنین طرحهایی را پیشنهاد می دهند انتظار داریم به فکر کسانی باشند که با دست رنج خود توانسته اند مراکز درمانی و بیمارستانها را بنا کنند.