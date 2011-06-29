به گزارش خبرگزاری مهر، پس از وقفه چند ماهه در فعالیت اداره برنامههای تئاتر 11 گروه نمایشی برای تمرین آثارشان در پلاتوهای این اداره حضور پیدا کردند.
آثارنمایشی که برای شرکت در پانزدهمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی در این اداره مشغول تمریناند عبارتند از نمایشهای "شاهزاده و ملکه" نوشته مریم نعت طاووسی و کار مجید علم بیگی، "بوی خون معطر"، نوشته محمد چرمشیر و کار حسن رونده، "پری"نوشته خیرالله تقیانیپور و کار مشترک این نویسنده و جواد نوری،"افسون پریزاد" نوشته و کار سیدجلال الدین دری، "دیوان تئاترال"، نوشته محمود استاد محمد و کارگردانی احسان حاجیپور، "ترنج" نوشته عباس عبدالله زاده و کارگردانی تینو صالحی، " تربت"نوشته و کار زهره غلامی،"مرد اجارهای" نوشته و کار پرویز سنگ سهیل، "مرغ دریایی دایی وانیا" نوشته آرمان طیران و کارگردانی برکه فروتن.
همچنین نمایش "ای کچلا" نوشته و کار صادق عاشورپور و"حکم" نوشته نیکلای اردهانی با کارگردانی مصطفی عبدالهی برای اجرای عمومی در پلاتوهای اداره برنامههای تئاتر و خانه نمایش در حال تمریناند.
اداره برنامههای تئاتر به نشانی میدان فردوسی، خیابان انقلاب، خیابان شهید موسوی، کوچه شهید محمد آقا ، پلاک 34 انتقال پیدا کرده است. علاقهمندان به کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی اینترنتی www.cdareteatr.com مراجعه کنند.
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