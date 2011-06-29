مدیران از هرگونه جانبداری از کاندیداهای انتخابات مجلس بپرهیزند

مهدی ایران نژاد در حاشیه سومین جلسه شورای اداری شهرستان کرج در سال 90 در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایطی که استکبار جهانی و در راس آن امریکا در سال 88 اقدام به تشکیل کمیته خطر کرده است باید با دیدی باز و با بصیرتی ارزشمند در مقابل توطئه های آنان آگاه و هوشیار بود.

وی افزود: هدف این کمیته اقدامات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران است که در آن اهدافی همچون رفتارهای دیپلماسی و ابزار اقتصادی، حمایت از اپوزیسیون داخلی و تقویت آنها، دادن آدرس های غلط به جامعه به ویژه جوانان و معرفی کردن سازمان های منافقین، گروهک های معاند و ضدانقلاب به عنوان ناجیان مردم، پرهیز از نگرش های خشونت آمیز و خودزنی های کف خیابانی که نمونه آن در زمان پس از انتخابات ریاست جمهوری نمایان شد، ایجاد و توسعه بستر فرهنگی به ویژه فرهنگ غرب زدگی در جامعه و... ترسیم شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه با مرور این موضوعات می توان به ابزار حجیمی علیه ایران اسلامی دست یافت، تصریح کرد: ترکیب این کمیته که متشکل از نخبگان اطلاعاتی پنتاگون، سیا، مدیران ارشد امریکا، مدیران احزاب سیاسی لیبرال و افراد ثروتمند اسرائیل است پس از سال 1970 که از آن به عنوان پایان جنگ سرد میان ابرقدرت ها یاد می شود، جنگ نرم با هدف مقابله با ایران طراحی شد.

وی گفت: عملکرد این کمیته و اقدامات آنان برای کشورهای همسایه ایران برای تضعیف انقلاب اسلامی موفقیت آمیز بود که از جمله آنها می توان به طراحی ماجرای 11 سپتامبر اشاره کرد.

فرماندار کرج هجوم وقیحانه آنان به مقام عظمای ولایت در سناریوهای مختلف، ایجاد دفاتر ویژه ایرانیان در دبی، استانبول، باکو و لندن که در ظاهر پیگیر مسائل ایرانیان خارج از کشور است اما در عمل خوراک و تفکر غربی را علیه ایران تزریق می کند و همچنین تاسیس موسسات مختلف با اعتبارات کلانی که توسط سنای امریکا به تصویب رسیده است، از دیگر اقدامات این کمیته عنوان کرد.

وی بخشنامه هشت ماده ای کمیته خطر را یادآور شد و افزود: تضعیف رهبری و ولایت، زمین گیر کردن موضوع هسته ای ایران، قلمداد کردن ایران به عنوان حامی تروریست و دیکتاتور، کاهش قدرت سپاه و بیسج، تضعیف روحانیت و تلاش برای خارج کردن این قشر از محوریت اجتماعی، ترویج اختلافات قومی و قبیله ای و تضعیف وزارت اطلاعات و نیروهای اطلاعاتی محورهای این بخشنامه است که باید با دقت نظر مدیران و مسئولان برای مقابله با آنها تدابیر لازم اندیشیده شود.

ایران نژاد در جمع بندی سخنان خود به بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای خنثی کردن این توطئه ها اشاره کرد و گفت: بصیرت و نقش محوری مسئولان برای شناخت دشمن مهمترین راهکاری است که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان تاکتیکی برای مقابله با این توطئه ها عنوان شده است که باید در حرکتی عاقلانه توام با بصیرت و شناخت نسبت به موضوعات مختلف کشور برنامه ریزی شود تا علاوه بر مقابله با جنگ نرم دشمنان زمینه های لازم برای پیشرفت و توسعه کشور به عنوان جنگی که ماحصل آن افتخار و سرافرازی و همچنین ارتقاء وضعیت خدماتی و رفاهی برای مردم است، فراهم شود.

وی خواهان رعایت دقت مدیران برای پرهیز از هرگونه جانبداری با توجه به نزدیکی به زمان ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی شد.

این مسئول همچنین از تلاش دستگاه های مختلف شهرستان برای جذب اعتبارات پس از تایید اعتبارات شهرستانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز، تلاش برای محقق شدن سهمیه اشتغال زایی شهرستان کرج از محل 60 هزار فرصت شغلی استان، اختصاص 100 میلیارد ریال وام قرض الحسنه به مردم با هماهنگی فرمانداری و معرفی به بانکهای عامل مشخص شده،به عنوان موضوعات مطرح شده در جلسه یاد کرد.

وی ادامه داد: تاکید بر تکریم ارباب رجوع، لزوم پیگیری مصوبات سفرهای ریاست جمهوری به شهرستان کرج، حضور به موقع و مدیران در جلسات تصمیم گیری فرمانداری، تشکیل کمیته ای خاص جهت رسیدگی به مشکلات جامعه معلولان شهرستان کرج از اهم مصوبات این جلسه بوده است.



