به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که توسط نشر چشمه منتشر شده، به زودی از سوی انتشارات Groundwood Books در کانادا و به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد.

کتاب «قطار آن شب» را تصویرگری کانادایی تصویرگری خواهد کرد.

انتشارات Groundwood Books پیش از این هم کتاب «شب به خیر فرمانده» اکبرپور را در سال 1389 منتشر کرده بود.

کتاب «قطار آن شب» در سال 1378 جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرد. «قطار آن شب» داستان دختر خردسالی به نام بنفشه است که در یک قطار با خانم معلمی آشنا می‌شود و به او دل می‌بندد. خانم معلم هم درگیر این رابطه عاطفی است و داستان خود را با روایت‌های مختلف پیش می‌برد.