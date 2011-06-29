احتمال از سرگیری تنش های نظامی تایلند و کامبوج افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بانکوک پست چاپ تایلند،"پرایوت چان اوچا" به دنبال کناره گیری تایلند ازعضویت مرکز میراث جهانی یونسکو و افزایش نیروهای نظامی کامبوج در مرز مورد اختلاف دو کشور به نیروهای زمینی خود دستور آماده باش کامل داده تا در صورت نیاز حمله های توپخانه ای کامبوج را پاسخ دهند.

چان اوچا با تاکید بر هشدار نخست وزیر تایلند مبنی بر آماده باش نیروهای نظامی کشورش گفت: هرچند از سر گیری حملات به سود هیچ کدام از دو طرف نیست ولی عدم اعتماد نیروهای دو کشور به یکدیگر، موقعیت بسیار نزدیک نیروهای نظامی دو کشور به یکدیگر و همچنین تصمیم اخیر تایلند مبنی بر کناره گیری از عضویت مرکز میراث جهانی یونسکو احتمال حملات مجدد را بالا برده است.

بر اساس این گزارش به رغم درخواست تایلند از مرکز میراث جهانی یونسکو مبنی بر واگذاری مسئولیت مدیریت معبد پری ویهار به تایلند این مرکز روز شنبه مدیریت معبد چند هزار ساله را به کامبوج واگذار کرد و تایلند نیز در اعتراض به این تصمیم از عضویت مرکز میراث جهانی یونسکو کناره گیری کرد.

اختلاف دو کشور همسایه کامبوج و تایلند بر سر مالکیت معبد قدیمی پری ویهار سالهاست که باعث اختلاف و تنش بین میان دو کشور شده که آخرین دور تنش منجر به کشته شدن حداقل بیست نفر و زخمی شدن ده ها نفر و آواره شدن هزاران نفر از مردم هر دو کشور شد.

