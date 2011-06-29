بیمه پایه ایرانیان برای 4.2 میلیون نفر/ تشکیل سازمان بیمه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر هداوند روز چهارشنبه در نشست خبری گفت: یکی از فعالیتهای سازمان بیمه خدمات درمانی پرداخت 70 درصد هزینه سرپایی و 90 درصد هزینه بستری افراد تحت پوشش است به طوریکه تا کنون توانسته ایم در سراسر کشور به 36 میلیون نفر خدمات ارائه و آنها را تحت پوشش قرار دهیم.

وی افزود: با تشکیل صندوق بیمه بیماران خاص تا کنون 110 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته و از خدمات این صندوق بهره مند شده اند.

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی با اشاره به اینکه در حال حاضر 43 هزار موسسه اعم از بیمارستان، درمانگاه، پزشکی متخصص و عمومی و همچنین دندانپزشک طرف قرارداد سازمان هستند، گفت: 99 درصد از بیمارستانها و درمانگاههای کشور هم اکنون طرف قرارداد سازمان بیمه خدمات درمانی هستند و به بیمه شدگان خدمات می دهند.

هداوند با اشاره به اینکه بحث دورکاری از اواخر سال گذشته در 5 استان کشور به عنوان پایلوت آغاز شد، اظهار داشت: در سال جاری این امر را در سراسر استانهای کشور آغاز کرده ایم.

وی از واگذاری دفاتر نمایندگی سازمان بیمه خدمات درمانی به دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و تاکید کرد: هم اکنون 161 دفتر پیشخوان فعالیت می کنند که پیش بینی می کنیم در سال جاری تعداد دفاتر پیشخوان دولت به 600 دفتر در کل کشور افزایش پیدا کند.

هداوند همچنین در مورد خرید راهبردی خدمات نیز گفت: از طریق شورای عالی بیمه خدمات درمانی قصد داریم خرید راهبردی خدمات را به تصویب رسانده تا بتوانیم خدمات را با کیفیتی که دارند قیمت گذاری و خریداری کنیم و مانند گذشته نباشد که تمام خدمات با یک قیمت خریداری می شده اند.

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد پرداخت مطالبات موسسات طرف قرارداد با این سازمان تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته 95.6 درصد اعتبارات سازمان به موقع تخصیص داده شد توانستیم وضعیت پرداخت مطالبات موسسات را به روز کنیم و هم اکنون نسبت به سالهای گذشته از وضعیت بهتری برخورداریم.

وی با اشاره به اینکه حداق زمان برای پرداخت مطالبات موسسات طرف قرار داد 45 روز است ، افزود: در حال حاضر تمامی مطالبات اسفندماه سال گذشته موسسات پرداخت شده است و در حال بررسی اسناد دریافتی فروردین ماه امسال هستیم.

هداوند در مورد سازمان بیمه سلامت نیز گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت مجاز است سازمان بیمه سلامت را تشکیل دهد که این امر نیز با ادغام صندوقهای بیمه گر میسر است. در صورت تشکیل این سازمان به تمام بیمه شدگان در صندوقهای مختلف خدمات یکسان ارائه می شود و همچنین رفع همپوشانی در صندوقهای بیمه ای و تجمیع منابع مالی و حرکت به سمت خرید راهبردی از دیگر نکات مثبت تشکیل سازمان سلامت است.

وی با اشاره به اینکه افراد برای استفاده از بیمه ایرانیان ماهانه 4400 تومان یعنی حدود 50 درصد حق بیمه خود را پرداخت می کنند، گفت: اگر کمیته امداد نیازمند بودن فرد را تعیین کند 50 درصد باقیمانده نیز برای حق بیمه به او تخصیص داده می شود و دیگر نیازی نیست پولی جهت خدمات درمانی پرداخت کند.

هداوند با تاکید بر اینکه آمار دقیقی از افرادیکه تحت پوشش هیچ یک از بیمه ها نیستند وجود ندارد گفت: تا هنگامی که همپوشانی بیمه ای وجود دارد هیچ مرجعی نمی تواند آمار دقیقی از این افراد ارائه دهد.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون پنجم توسعه سازمان بیمه سلامت باید تشکیل شود و هم اکنون نیز اساسنامه و آیین نامه مربوط به این سازمان تدوین و به معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ارسال شده و در دست کارشناسی است و ما پیش بینی می کنیم زودتراز زمانی که فکرش را بکینم بتوانیم به تشکیل این سازمان دست پیدا کنیم.

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی در مورد بیمه زندانیان و خانواده آنها نیز گفت: بیمه این افراد از طریق صندوق ایرانیان انجام می شود و چنانچه زندانیان به صورت انفرادی اقدام به تحت پوشش قرار گرفتن بیمه کنند 50 درصد حق بیمه به آنها تخفیف داده می شود و در صورت تایید نیازمندی شان بیمه آنها رایگان انجام می شود.

هداوند در مورد بیمه آتیه سازان حافظ گفت: شرکت آتیه سازان حافظ زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان بیمه خدمات درمانی است و مجوز فعالیت خود را از هیئت وزیران دریافت کرده به همین دلیل فعالیتهایش در زمینه درمان را قانونی انجام می دهد به طوریکه نیاز به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ندارد و در صورتیکه بخواهند در عرصه تجاری فعالیت کنند در آن صورت باید از بیمه مرکزی مجوز دریافت کنند.

به گفته وی، براساس برنامه پنجم توسعه بیمه های تجاری هم می توانند بیمه مکمل انجام دهند.

هداوند با اشاره به اینکه بیمه آتیه سازان حافظ کارگزار سازمان بیمه خدمات درمانی است، افزود: بنابر آنچه گفته شد هیچ نکته ابهام و شک و تردیدی در نوع فعالیت شرکت بیمه آتیه سازان حافظ وجود ندارد و مردم نباید در این خصوص نگرانی داشته باشند.