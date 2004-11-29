مردم بندرعباس ، خوزستان ، آبادان و خرمشهر از نبود گاز خانگي رنج مي برند

عضو كميسيون انرژي مجلس درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : درحالي كه چند مخزن گازي غني در جنوب كشور واقع شده و گاز اين منطقه به تمام استانها و شهرهاي كوچك و بزرگ منتقل مي شود اما شهرهاي بندرعباس ، خوزستان ، آبادان و خرمشهر فاقد گاز خانگي هستند .

محمد سعيد انصاري اضافه كرد : متاسفانه دولت نيز هيچ تمايلي براي انتقال گاز خانگي به مردم اين شهرها ندارد و در پاسخ مي گويد اين اقدام مقرون به صرفه نيست .

وي اضافه كرد : مسئولان وزارت نفت بارها مطرح كرده اند كه گاز خانگي به اين شهرها تعلق نمي گيرد و شركت ملي گاز ايران تنها به صنايع گازرساني مي كند .

به گفته وي ، اين درحالي است كه مردم اين شهرها در زمان جنگ دفاع مقدس سدي در برابر دشمنان بودند و امروز جزء مستضعفيني هستند كه مسئولان بايد توجه بيشتري به آنها بكنند .

وي اضافه كرد : نبود گاز براي مردم اين شهرها مشكلات زيادي را ايجاد كرده است .

شايان ذكر است مردم اين شهرها هم اكنون از ال پي جي استفاده مي كنند كه گاه عرضه آن بسيار كاهش مي يابد به گونه اي كه درصورت عدم عرضه با قيمتي بيشتر فروخته مي شود .

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