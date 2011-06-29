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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

"دختر شاه پریون" 75 میلیون فروش کرد

"دختر شاه پریون" 75 میلیون فروش کرد

فیلم سینمایی "دختر شاه پریون"ساخته کامران قدکچیان در سینماهای تهران به فروش 75 میلیون تومانی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در 21 سالن تهران به روی پرده رفته است و شب گذشته که بلیت سینماها نیم بها بوده پنج میلیون و 600 هزار تومان فروش کرده و در 13روز نمایش 75 میلیون و 900 هزار تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی "دختر شاه پریون" داستان مردی ثروتمندی است که در یک تصادف به جای دزد و جیب‌بر وارد خانه دختر شاه پریون می‌شود و گرفتاری‌هایی برایش پیش می‌آید. رامبد جوان، نیوشا ضیغمی، علیرضا خمسه، نازنین کریمی، مهران رجبی، سعید چنگیزیان، مریم سلطانی، فرناز احمدی و شاه‌علی سرخانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده فیلمنامه: احمد رفیع‌زاده، مدیرفیلمبرداری: کامیار فاروقی، طراحی چهره‌پردازی: عبدالله اسکندری، تدوین: مستانه مهاجر، صدابردار همزمان: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: نازی پرتوزاده، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: علی افشین‌راد، اجرای چهره‌پردازی: مسعود افشار، سارا نوری‌جاه، عکاس: سیامک قدکچیان، مدیر تدارکات: حمید پرهیز، جانشین تولید: پیمان حمیدی، مدیرتولید: حسین فرحبخش، محصول پویا فیلم.
کد مطلب 1347574

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