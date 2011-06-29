"دختر شاه پریون" 75 میلیون فروش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در 21 سالن تهران به روی پرده رفته است و شب گذشته که بلیت سینماها نیم بها بوده پنج میلیون و 600 هزار تومان فروش کرده و در 13روز نمایش 75 میلیون و 900 هزار تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی "دختر شاه پریون" داستان مردی ثروتمندی است که در یک تصادف به جای دزد و جیب‌بر وارد خانه دختر شاه پریون می‌شود و گرفتاری‌هایی برایش پیش می‌آید. رامبد جوان، نیوشا ضیغمی، علیرضا خمسه، نازنین کریمی، مهران رجبی، سعید چنگیزیان، مریم سلطانی، فرناز احمدی و شاه‌علی سرخانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده فیلمنامه: احمد رفیع‌زاده، مدیرفیلمبرداری: کامیار فاروقی، طراحی چهره‌پردازی: عبدالله اسکندری، تدوین: مستانه مهاجر، صدابردار همزمان: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: نازی پرتوزاده، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: علی افشین‌راد، اجرای چهره‌پردازی: مسعود افشار، سارا نوری‌جاه، عکاس: سیامک قدکچیان، مدیر تدارکات: حمید پرهیز، جانشین تولید: پیمان حمیدی، مدیرتولید: حسین فرحبخش، محصول پویا فیلم.