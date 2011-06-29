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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

نخست وزیر مالزی:

انرژی هسته ای هنوز یک گزینه اصلی برای تامین برق است

انرژی هسته ای هنوز یک گزینه اصلی برای تامین برق است

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر مالزی از قصد دولت این کشور برای استفاده از انرژی هسته ای خبر داد و آن را گزینه ای اصلی برای تامین برق این کشور برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "نجیب رزاق" در این باره افزود: دولت مالزی خطرات احتمالی انرژی هسته ای و اتفاقات اخیر در ژاپن را مد نظر قرار می دهد اما هنوز به انرژی هسته ای به عنوان یک منبع مطمئن تامین برق نگاه می کند.

وی افزود: دریک دوره کوتاه مدت تحقیقات در مورد زیرساختهای لازم برای احداث نیروگاه هسته ای با حضور مشاوران خارجی انجام می شود و محل نیروگاه با نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی و با توجه به تجربه کشورهای توسعه یافته تعیین خواهد شد.
 
نخست وزیر مالزی با بیان اینکه پس از بحران اتمی ژاپن بسیاری از کشورها مشغول انجام آزمایش های مقاومت نیروگاهها هستند ، افزود: آژانس ها و سازمانهای مرتبط با انرژی هسته ای موظف هستند با پیگیری نتایج این آزمایش ها از نتایج آنها در توسعه برنامه نیروگاه هسته ای مالزی استفاده کنند.
کد مطلب 1347576

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