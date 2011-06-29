سرگیجه و سردرد از علائم گرمازدگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا ریحانی با اشاره به اینکه به هم خوردن تعادل در مکانیسمهای تنظیمی گرمای بدن و تولید گرما در بدن بعلت افزایش شدید حرارت محیط و ناتوانی در دفع حرارت ایجاد شده موجب گرمازدگی می شود اظهار داشت: گرفتگی عضلات، پوست خشک و داغ، تهوع یا استفراغ، سنکوپ، تشنج، اختلالات ریتم قلب، اختلال تکلم، افت فشار خون (به دلیل دهیدراسیون و اتساع عروق محیطی)، رنگ پریدگی، نبض ضعیف، هذیان، کاهش حجم ادرار و در موارد پیشرفته عدم هوشیاری از دیگر علائم ابتلاء به گرمازدگی به شمار می رود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه این پدیده بیشتر در فصول گرم و مرطوب که دمای مرکزی بدن به بیش از 40درجه می رسد اتفاق می افتد افزود: به طور معمول گرمازدگی در افراد بالای 50 سال، بیماران قلبی عروقی، بیماریهای مزمن، بیماریهای روانی، معلولان، افراد چاق، افرادی که به هر دلیل دچار کاهش آب بدن شده اند، افراد الکلی و استفاده کنندگان از بعضی داروهای آرامبخش و خواب آور، آنتی کولینرژیک، آنتی هیستامین و داورهای مدر، و انجام فعالیتهای ورزشی سنگین در آب و هوای گرم رخ می دهد.

وی انتقال و استراحت فرد گرمازده به محیطی خنک و خارج کردن لباسهای وی ، خوراندن مایعات خنک ، انتقال به پزشک در موارد شدید تر و تجویز سرم وریدی برای رفع دهیدراتاسیون و اختلالات الکترولیتی، را از جمله راهکارهای کمک به فرد گرمازده برشمرد و تأکید کرد استحمام بیمار با آب سرد ممکن است سبب شوک و مرگ بیمارشود و بهتر است با آبی که ۲ تا ۳ درجه خنک تر از دمای بدن بیمار باشد وی را خنک کرد.

استادیار طب اورژانس، پوشیدن لباسهای گشاد با رنگهای روشن، نوشیدن آب فراوان برای افرادی که تعرق زیاد دارند ، اجتناب از فعالیتهای شدید بدنی و ورزشی در هوای گرم و مرطوب ، درمان بیماریهای زمینه ساز گرمازدگی به منظور افزایش آستانه تحمل و جایگزین کردن داروهایی که فرد را مستعد گرمازدگی می کند با تجویز پزشک از جمله راههای پیشگیری از گرمازدگی عنوان کرد.

ریحانی افزود: همچنین سعی شود وعده های غذایی سبک و به مقدار کم میل شود چون هر اندازه درجه حرارت هوا زیاد باشد به همان اندازه غذا بیشتر در داخل معده انسان باقی می ماند و چربی و غذاهای دیر هضم که بیش از سایر مواد غذایی در معده باقی می مانند برای هضم شدن احتیاج بیشتری به خون پیدا می کنند که این امر موجب ایجاد اختلال در جریان گردش خون می شود.