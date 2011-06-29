"آرشین مال آلان" در تبریز روی صحنه رفت

یعقوب صدیق جمال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش داستان تاجر جوانی در 100 سال قبل را روایت می کند که می خواهد برخلاف سنت های آن روز جمهوری آذربایجان، ابتدا نامزدش را شناخته و سپس ازدواج کند و به همین خاطر به دستفروشی پارچه روی می آورد.

وی گفت: بعد از مدت ها کار در حوزه تئاتر، نمایشی متناسب با ذائقه مخاطبان که علاقمند به دیدن نمایش های نزدیک با زبان و فرهنگ خودشان هستند تهیه شد که به همین دلیل پیش بینی استقبال زیاد مخاطبان از این نمایش دور از ذهن نیست.

این کارگردان تئاتر، مخاطب را یکی از سه ضلع مهم یک اثر نمایشی معرفی و تصریح کرد: مخاطب برای یک کارگردان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و حرکت در راستای تامین خواست آنان می تواند متضمن موفقیت یک اثر باشد.

صدیق جمال، درباره ویژگی های آرشین مال آلان هم گفت: استفاده از موسیقی های اورجینال به سبک پلی بک ( paly back ) و نیز اجرای این نمایش در پانردهیمن جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی که از 26 تیر تا یک مرداد جاری در تهران برگزار می شود از مهم ترین ویژگی های نمایش آرشین مال آلان است.

"آرشین مال آلان" (پارچه فروش دوره گرد) از داستان‌های فرهنگ آذربایجانی است که در دهه اول قرن گذشته میلادی توسط "اوزیر حاجی‌بیف" موسیقی‌دان شهیر آذری بصورت اپرای کوچک( Operetta ) در دو پرده تهیه و برای نخستین بار در ۲۵ اکتبر ۱۹۱۳ در تئاتر تقی‌یف آذربایجان اجرا شد. این اپرا آنقدر مورد توجه علاقمندان به فرهنگ و هنر آذربایجان قرار گرفته که کماکان امروزه نیز به مناسبت های مختلف اجرا می شود.

بابک نهرین، علیرضا رنجی پور، بهمن تقی پور، جمال ساقی نژاد، سعیده حامد، نسرین مرادی، فاطمه اسمعیلی و رقیه ولی پور در نمایش آرشین مال آلان که در تالار شفائیه مجتمع فرهنگی سینمایی 22 بهمن تبریز اجرا می شود، نقش آفرینی کرده اند.

این نمایش از امروز به مدت 20 روز روی صحنه است.