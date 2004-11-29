شش ميزگرد تخصصي و تحليلي پيرامون "سينماي پليسي"

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي نخستين جشنواره فيلم پليس، شش ميزگرد تحليلي وتخصصي با موضوعات مختلف پيرامون سينماي پليسي طي روزهاي دهم، يازدهم و دوازدهم ماه جاري درمحل سالن شماره 2 سينما فلسطين با مشاركت انجمن منتقدان و نويسندگان سينماي ايران به اجرا درمي آيد.

دراين خبر، عناوين ميزگردها به اين ترتيب آمده است:

- فيلمنامه نويسي و كارگرداني فيلم هاي پليسي با حضور"آلن كورنو" و"فرهاد توحيدي"

- سينما، تاثيرات اجتماعي و تعامل فيلمسازان و پليس با حضور"آلن كورنو" و "عزيزالله حاجي مشهدي"

- بررسي شاخصه هاي داوري و انتخاب با حضور منتخب داوران بخش هاي مختلف جشنواره

- نقد و بررسي فيلم سينمايي "پسرعمو" با حضور كارگردان فرانسوي

- ميزگرد فيلم هاي 110 ثانيه اي با حضور دست اندركاران و فيلمسازان

- سياستگذاري اهداف جشنواره با حضور مسوولان جشنواره و ناجا

مطابق برنامه ريزي هاي به عمل آمده از سوي ستاد جشنواره ، اين ميزگردها و نشست ها با حضور فيلمسازان و دانشجويان سينما و هنر و هنرجويان سينمايي و نمايندگان رسانه هاي گروهي به اجرا در مي آيد و استفاده براي عموم آزاد است.

گفتني است اين ميزگردها، ضبط تلويزيوني مي شود و از طريق شبكه پنج سيما پخش خواهد شد.