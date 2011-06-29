بانوان سهم بسزایی در جایگاه بالای فدراسیون فوتبال دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار نایب رئیسان بانوان هیئت های فوتبال استانها از ساعت 9 صبح امروز چهارشنبه با حضور فریده شجاعی، نایب رئیس سوم فدراسیون و رئیس کمیته بانوان، ریخته گران، معاون هماهنگی و مدیر اموراجتماعی سازمان مناطق آزاد قشم، درودیان دبیرکمیته بانوان و علیپور رئیس کمیته مسابقات فوتبال بانوان به میزبانی جزیره قشم آغاز شد.

در این نشست فریده شجاعی در سخنانی با اشاره به سند راهبردی فدراسیون گفت: خوشبختانه ما برنامه های مربوط به مسابقات ، آموزش داوری و مربیگری و ساماندهی تیم های ملی را با موفقیت اجرا کردیم . 32 استان فعال در فوتبال و فوتسال داریم که البته هر استان مشکلاتی دارد و به دنبال رفع آنها هستیم تا با برنامه ریزی بتوانیم معضلات را از بین ببریم. فدراسیون جایگاه بالایی دارد و فوتبال بانوان در این جایگاه سهمی مهم دارد. نواب رئیس بانوان در هیئت ها بازوی فدراسیون فوتبال هستند. نگاه فدراسیون به فوتبال بانوان مثبت بوده و شخص رئیس فدراسیون با کمیته بانوان همراهی کرده است تا برنامه های این کمیته اجرا شود. امیدوارم شما هم کمک کنید تا همراه فدراسیون با هدف رشد و توسعه فوتبال بانوان در این راه گام برداریم.



شجاعی در پایان سخنانش گفت: رئیس فدراسیون که حامی فوتبال بانوان است در آخرین کنگره فیفا نسبت به اینکه مسابقات بیشتری در آسیا و جهان در رشته های فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی برگزار شود تذکر داده و با توجه به اینکه فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان مسابقات زیادی در دنیا دارند ، ما توجه خوبی به این دو رشته داشتیم. ضمن اینکه در المپیک سنگاپور در جمع 4 تیم برتر قرار گرفتیم و حتی از مرحله اول رقابت های مقدماتی المپیک لندن صعود کردیم اما در مرحله دوم با ممانعت فیفا روبرو شدیم که البته باز هم با توجه به اینکه برای اولین بار به مرحله دوم رفتیم برای ما موفقیت محسوب می شود. در بخش داوری و مربیگری هم با فیفا رایزنی های داشتیم و کلاس های با مدرسین فیفا برگزار شده و خواهد شد.

