کشف گونه های جدید در گینه نو/ تصاویر مارمولک عجیب و کیسه دار چشم آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بین المللی حفاظت از محیط زیست در مدت 10 سال بین 1998 تا 2008 در مجموع، هزار و 60 گونه جدید را در جزیره گینه نو کشف کرد.

این گونه های جدید شامل 218 گیاه، 580 بی مهره، 71 ماهی، 134 دو زیست، 43 خزنده، 2 پرنده و 12 پستانداران می شوند.

اکنون این سازمان گزیده ای جدید از تصاویر بعضی از این گونه های تازه کشف شده را منتشر کرده است که در میان آنها می توان دلفینهای با سر چرخنده، گونه های مختلف قورباغه، کوسه رودخانه و مارمولکهای بسیار شگفت انگیزی را مشاهده کرد.

در این خصوص "نیل استرانچ"، زیست شناس برنامه ملانزی غربی سازمان بین المللی حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: "این گزارش نشان می دهد که جنگلها و رودخانه های گینه نو دارای یکی از غنی ترین تنوع های زیستی در دنیا هستند اما به یاد آوریم که دخالت انسان می تواند حتی این مکانهای بسیار غنی را هم ویران کند."

گینه نو، بزرگترین جزیره گرمسیری زمین است که در میان دو کشور "گینه نو پاپوا" (بخش شرقی) و اندونزی (بخش غربی) تقسیم می شود.

براساس گزارش نشنال جغرافی، این جزیره پس از آمازون و کنگو سومین مکان در دنیا از نظر وسعت جنگلهای گرمسیری است. گینه نو بیش از 8 درصد از تمام گونه های زنده را در خود جای داده است.

Litoria dux

این قورباغه بزرگ سبز در بخش شمالی شبه جزیره "هاون" کشف شد. رنگ سبز درخشان و دور چشم قرمز از ویژگیهای این دو زیست است.

Orcaella heinsohni

این دلفین در سال 2005 در آبهای جنوبی گینه جنوبی کشف شد. در ابتدا تصور می شد که یک گونه شناخته شده باشد، اما اکنون به عنوان اولین گونه دلفینی که در 30 سال اخیر کشف شده مورد ملاحظه قرار گرفته است. این دلفین قادر است سر خود را به طور کامل بچرخاند. در تصویر اول، چشمها در دو طرف سر هستند درحالی که در تصویر دوم چشمها در دو جهت بالا و پایین قرار گرفته اند.

Chilatherina Alleni

این گونه یکی از زیباترین ماهیان دنیا و یک ماهی رنگین کمانی است. 7 گونه ماهی در گینه نو کشف شد.

Varanus macraei

سه مارمولک جدید در جزایر کوچک بخش اندونزی گینه نو کشف شد که این یکی از شگفت انگیزترین آنها است. این مارمولک که به رنگ آبی است در جزیره "باتانتا" زندگی می کند. طول این مارمولک تماشایی می تواند به یک متر برسد.

Paryphantopsis misimensis

این حلزون رنگی جدید در مجمع الجزایر "لوئیزیاد" کشف شد. این جانور یکی از9 گونه جدید حلزون و یکی از 580 بی مهره کشف شده در گینه نو است.

pilocuscus wilsoni

چشمهای آبی این جانور کیسه دار ساکن گینه نو پاپوا شگفتی زیست شناسان را برانگیخت. ارزیابیها نشان می دهد که در گینه نو 38 گونه کیسه دار وجود دارند.

Glyphis garricki

این کوسه رودخانه در "پورت رومیلی" در گینه نو پاپوا کشف شد. کوسه های رودخانه در بعضی از بزرگترین رودخانه های آسیا و اقیانوسیه ساکن هستند. Glyphis garricki ششمین گونه کوسه رودخانه تاکنون طبقه بندی شده است. این کوسه ها بسیار کمیاب و در معرض خطر نابودی هستند.