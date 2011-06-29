اولین تور بین المللی دوچرخه سواری "دنا"در یاسوج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه این تور گفت: 13 تیم داخلی و خارجی در تور بین المللی دوچرخه سواری دنا حضور دارند.

وی افزود: تیم‌هایی از کشورهای ترکمنستان، ارمنستان، عراق، سوریه و آذربایجان در این تورنمت به رقابت می پردازند.

شفیعی عنوان کرد: تیم دوچرخه سواری آلمان به دلیل تاخیر در اخذ ویزا نتوانست در این دوره از مسابقات حضور یابد.

وی بیان داشت: علاوه بر تیمهای خارجی، دوچرخه ‌سواران شش استان مطرح کشور به همراه دو تیم از استان کهگیلویه و بویراحمد در این تور حضور دارند.

مدیرکل تربیت بدنی کهگیلویه وبویراحمد بیان کرد: این تور ششمین تور بین المللی ایران است که برای اولین بار با نام "دنا" در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.

شفیعی بیان داشت: تور بین المللی دو چرخه سواری دنا در چهار مرحله در شهرستانهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود و تا12تیرماه جاری ادامه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری مطلوب و منظم این مسابقات، تور بین المللی دوچرخه سواری دنا در فدراسیون جهانی دوچرخه سواری ثبت شود.

مدیرکل تربیت بدنی کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: معرفی طبیعت بکر، ارزشهای اصیل فرهنگی و جاذبه های دیدنی کهگیلویه و بویراحمد از اهداف برگزاری این تور است.