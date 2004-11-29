وزارت كشور ؛ انتخابات مشاركت مردمي

به گزارش خبرنگارسياسي مهرازنمايشگاه دستاوردهاي وزارت كشور، طبق اعلام معاونت سياسي وزارت كشور ميانگين مشاركت مردمي در 24 انتخابات گذشته دركشور 10/61 درصد بوده است.
بنابراين گزارش در صد مشاركت مردمي در اين انتخاباتها به تفكيك بدين شرح است:
1-همه پرسي تغيير رژيم 98 درصد
2- خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي 7/51 درصد
3- همه پرسي تائيد قانون اساسي 2/75 درصد
4- اولين دوره رياست جمهوري 4/67 درصد
5-اولين دوره مجلس شوراي اسلامي 1/52 درصد
6- دومين رياست جمهوري 2/64 درصد
7- سومين رياست جمهوري 2/74 درصد
8- اولين دوره خبرگان رهبري 4/77 درصد
9- دومين دوره مجلس شوراي اسلامي 6/64 درصد
10- چهارمين دوره رياست جمهوري 8/54 درصد
11- سومين دوره مجلس شوراي اسلامي 8/59 درصد
12- پنجمين دوره رياست جمهوري 6/54 درصد
13- همه پرسي بازنگري قانون اساسي 5/54 درصد
14- دومين دوره مجلس خبرگان رهبري 1/37 درصد
15- چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي 8/57 درصد
16- ششمين دوره رياست جمهوري 7/50 درصد
17- پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي 1/71 درصد
18- هفتمين دوره رياست جمهوري 9/79 درصد
19- سومين دوره مجلس خبرگان رهبري 3/46 درصد
20- اولين شوراي اسلامي كشور 4/64 درصد
21- ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي 4/67 درصد
22 - هشتمين دوره رياست جمهوري 8/66 درصد
23- دومين شوراهاي اسلامي كشور 50 درصد
24- هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي 2/51 درصد
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