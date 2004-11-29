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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۳۶

گزارش مهر از نمايشگاه دستاوردهاي وزارت كشور :

وزارت كشور ؛ انتخابات مشاركت مردمي

بعد از مشاركت تاريخي مردم ايران درهمه پرسي تغيير رژيم در فروردين 58 ، انتخاباتهاي هفتمين دوره رياست جمهوري 92/79 درصد اولين دوره خبرگان رهبري ( 38/77درصد) همه پرسي تاييد قانون اساسي ( 33/75 درصد ) پرشور ترين انتخابات هاي جمهوري اسلامي ايران بوده اند.

به گزارش خبرنگارسياسي مهرازنمايشگاه دستاوردهاي وزارت كشور، طبق اعلام معاونت سياسي وزارت كشور ميانگين مشاركت مردمي  در 24 انتخابات گذشته دركشور 10/61 درصد بوده است.

بنابراين گزارش در صد مشاركت مردمي در اين انتخاباتها به تفكيك بدين شرح است:

1-همه پرسي تغيير رژيم  98 درصد
2- خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي  7/51 درصد
3- همه پرسي تائيد قانون اساسي  2/75 درصد
4- اولين دوره رياست جمهوري  4/67 درصد
5-اولين دوره مجلس شوراي اسلامي 1/52 درصد
6- دومين رياست جمهوري  2/64 درصد
7- سومين رياست جمهوري 2/74 درصد
8- اولين دوره خبرگان رهبري  4/77 درصد
9- دومين دوره مجلس شوراي اسلامي 6/64 درصد
10- چهارمين دوره رياست جمهوري 8/54 درصد
11- سومين دوره مجلس شوراي اسلامي 8/59 درصد
12- پنجمين دوره رياست جمهوري  6/54 درصد
13- همه پرسي بازنگري قانون اساسي  5/54 درصد
14- دومين دوره مجلس خبرگان رهبري  1/37 درصد
15- چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي  8/57 درصد
16- ششمين دوره رياست جمهوري 7/50 درصد
17- پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي  1/71 درصد
18- هفتمين دوره رياست جمهوري 9/79 درصد
19- سومين دوره مجلس خبرگان رهبري 3/46 درصد
20- اولين شوراي اسلامي كشور 4/64 درصد
21- ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي  4/67 درصد
22 - هشتمين دوره رياست جمهوري 8/66 درصد
23- دومين شوراهاي اسلامي كشور 50 درصد
24- هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي 2/51 درصد

کد مطلب 134759

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