وزارت كشور ؛ انتخابات مشاركت مردمي

به گزارش خبرنگارسياسي مهرازنمايشگاه دستاوردهاي وزارت كشور، طبق اعلام معاونت سياسي وزارت كشور ميانگين مشاركت مردمي در 24 انتخابات گذشته دركشور 10/61 درصد بوده است.

بنابراين گزارش در صد مشاركت مردمي در اين انتخاباتها به تفكيك بدين شرح است:

1-همه پرسي تغيير رژيم 98 درصد

2- خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي 7/51 درصد

3- همه پرسي تائيد قانون اساسي 2/75 درصد

4- اولين دوره رياست جمهوري 4/67 درصد

5-اولين دوره مجلس شوراي اسلامي 1/52 درصد

6- دومين رياست جمهوري 2/64 درصد

7- سومين رياست جمهوري 2/74 درصد

8- اولين دوره خبرگان رهبري 4/77 درصد

9- دومين دوره مجلس شوراي اسلامي 6/64 درصد

10- چهارمين دوره رياست جمهوري 8/54 درصد

11- سومين دوره مجلس شوراي اسلامي 8/59 درصد

12- پنجمين دوره رياست جمهوري 6/54 درصد

13- همه پرسي بازنگري قانون اساسي 5/54 درصد

14- دومين دوره مجلس خبرگان رهبري 1/37 درصد

15- چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي 8/57 درصد

16- ششمين دوره رياست جمهوري 7/50 درصد

17- پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي 1/71 درصد

18- هفتمين دوره رياست جمهوري 9/79 درصد

19- سومين دوره مجلس خبرگان رهبري 3/46 درصد

20- اولين شوراي اسلامي كشور 4/64 درصد

21- ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي 4/67 درصد

22 - هشتمين دوره رياست جمهوري 8/66 درصد

23- دومين شوراهاي اسلامي كشور 50 درصد

24- هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي 2/51 درصد