کنفرانس آسه آن با عنوان منافع اقتصادی تنوع زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شین هوا)، این کنفرانس با همکاری وزارت کشاورزی و توسعه روستایی٬ وزارت منابع طبیعی ویتنام ٬ برنامه توسعه سازمان ملل متحد ٬ آژانس همکاری بین المللی آلمان ٬ مرکز تنوع زیستی آسه آن و با حضور ۱۳۰ شرکت کننده در حال برگزاری است.

شرکت کنندگان در روز اول این کنفرانس دو روزه به تبادل اطلاعات و تجربیات خود درباره چگونگی استفاده از ابزار اقتصادی در اکوسیستم ها٬ تنوع زیستی و استفاده از منافع اقتصادی آنها جهت توسعه پایدار در کشورهای عضو آسه آن پرداختند.

براساس این گزارش، موضوعات دیگری ازجمله برنامه ریزی٬ قانون گذاری وتوسعه شبکه ای برای تبادل اطلاعات در این زمینه نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کنفرانس اتحادیه آسه آن با عنوان منافع اقتصادی تنوع زیستی و اکوسیستم ها از ۸ تیر آغاز و پنجشنبه ۹ تیر ماه به کار خود پایان خواهد داد .

