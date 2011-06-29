میزبانی اصفهان از ورزشکاران فوق العاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ویزاری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: جمع‌آوری تعداد بسیاری ورزشکار کار دشواری است که مسئولان نظام مهندسی اصفهان بیش از حد انتظار این وظیفه را به خوبی انجام داده اند و در بحث ایاب وذهاب، تغذیه وغیره به طور مطلوب به شرکت کنندگان سرویس دهی داده شد.

وی در مورد سطح مسابقات المپیاد ادامه داد: رقابتها در سه رشته در سطح بالایی انجام می شود وهر چه به پایان رقابتها نزدیک می شویم بازیهای جذابی را مشاهده می کنیم.

نماینده شورای مرکزی ونظارت بر المپیاد ورزشی نظام مهندسی ساختمان کشور به لزوم اجرای برنامه‌های فرهنگی در مسابقات اشاره کرد و اضافه کرد: امیدوارم تمام ورزشکاران ارزش فرهنگی ورزشی را در این رقابتها رعایت کنند که قهرمانی با اخلاق پایدارتر خواهد بود.