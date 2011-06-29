دومین مانور پدافند غیر عامل سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مانور پدافند غیر عامل سازمان جهاد کشاورزی با حضور مدیران کل ستادی، معاون سیاسی امنیتی استانداری، مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری، مسئولین امنیتی استان و اعضای ستاد مدیریت اتاق بحران همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

در این پدافند با اعلام سناریو از مرکز فرماندهی اقدامات پیشگیرانه و لازم در خصوص کنترل و جلوگیری از بحرانهای احتمالی صورت گرفت.

این پدافند با هدف کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری بدون سلاح و افزایش بازدارندگی در برابر تهدیدات و حوادث، دفاع غیر نظامی، مدیریت بحران ناشی از جنگ، تداوم خدمات ضروری در شرایط بحران و حفاظت از زیرساختهای کشور برگزار شد.

