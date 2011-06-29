سیدمهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از آغاز سال جاری تیمهای رشتههای مختلف ورزشی از استان قم در لیگهای مختلف باشگاههای کشور اعم از دستههای برتر، اول، دوم و سوم و لیگهای پایه حضور یافتهاند که این مهم وضعیت خوبی را در ورزش قم نشان میدهد.
وی اظهار داشت: ورزش استان قم در مجموع بیش از 60 تیم در لیگهای مختلف ورزشی باشگاههای کشور دارد که البته نیمی از این لیگها در نیمه دوم سال و تا پایان سال برگزار میشوند و رقابتهای برحی از آنان بعد از پایان ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.
مسئول گروه توسعه ورزش قهرمانی تربیتبدنی استان قم افزود: حضور در مسابقات لیگ باشگاههای کشور باعث میشود تا ظرفیت، توانمندی و استعداد ورزشکاران رشتههای مختلف به خوبی به نمایش در آمده و موجب ایجاد زمینه پیشرفت در رقابت با حریفان مطرح میشود و میتواند تاثیر گذاری مثبتی در رشد و توسعه ورزش قهرمانی استان قم داشته باشد.
وی با اشاره به موضوعاتی که در زمینه توسعه ورزش قهرمانی در جریان برگزاری گردهمایی مدیران ستادی تربیتبدنی با مسئولان هیئتهای ورزشی مطرح شد، اضافه کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در این گردهمایی بر توجه بیش از پیش به آن تاکید داشتیم، تلاش هیئتها برای تامین منابع مالی بود.
غیاثی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر منبع تامین نیازهای مالی هیئتهای ورزشی استان قم، اداره کل تربیتبدنی و بودجه ناچیزی از سوی فدراسیونهای ورزشی است، قطعا این اعتبارات اندک نمیتواند پاسخگوی نیازهای فراوان هیئتهای ورزشی باشد.
وی ابراز داشت: به همین خاطر بعد از بررسیهای مختلفی که در گروه انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که لازم است هیئتهای ورزشی به تشکیل کمیتهای با عنوان کمیته جذب حامیان مالی اقدام کنند، زیرا تحقق این مهم میتواند بهترین راهکار تامین نیازهای مالی هیئتهای ورزشی باشد.
مسئول گروه توسعه ورزش قهرمانی تربیتبدنی استان قم یاد آور شد: موضوع دیگری که هیئتهای ورزشی میتوانند از طریق آن نسبت به تامین نیازهای مالی خود اقدام کنند، اعتبارات یک درصد بند (ب) قانون است که بر اساس آن دستگاههای مختلف دولتی موظف شدهاند بخش اعظمی از آن را به تربیتبدنی اختصاص دهند.
وی تاکید کرد: مسئولان هیئتهای مختلف ورزشی میتوانند در تعامل صحیح با دستگاههای دولتی استان قم، از طریق قانونی موافقت آنها را برای بهرهگیری از اعتبارات ویژه تربیتبدنی از محل یک درصد بند (ب) در راستای حمایت از تیمها و ورزشکاران خود جلب کنند.
غیاثی ابراز داشت: در استان قم شرکتها و کارخانجات مختلفی فعالیت میکنند که با شرایطی بسیار مناسب آمادگی حمایت از تیمهای مختلف ورزشی استان قم دارند اما این تنها در صورتی تحقق مییابد که از سوی هیئتها تلاش و تکاپوی جدی برای جذب این حامیان صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در استان قم افراد خیر بسیاری حضور دارند که علاقمند به کمک به ورزش در بخشهای مختلف هستند و لازم است که هیئتهای ورزشی ما با جدیت نسبت به آشنایی بیشتر این عزیزان به امر ورزش و اثرگذاری مفید سرمایهگذاری در ورزش اقدام کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول گروه توسعه ورزش قهرمانی تربیتبدنی استان قم گفت: حضور در لیگهای ورزشی کشور دورنمای ورزش قهرمانی استان قم به شمار میرود و خوشبختانه ورزش قم با 60 تیم در لیگهای ورزشی دارای موقعیت مناسبی است.
