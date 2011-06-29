به گزارش خبرنگار مهر، جمشید پژویان امروز در نشست راهبردی نقش رسانه‌ها در تبیین جهاد اقتصادی، با اشاره به قابلیتهای نیروی انسانی در کشور، از بهره وری پائین به دلیل مدیریت نادرست انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه بالاترین عامل بهره وری یعنی نیروی انسانی را در کشور داریم، اما مدیریت اقتصادی و سیستم قوی اقتصادی وجود ندارد.

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه در زمان آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها انتقادات بسیاری مبنی بر اینکه اجرای این طرح منجر به اغتشاش خواهد شد، صورت گرفت، گفت: در همان زمان هم اعلام کردم که چنین نخواهد شد، در مورد جهاد اقتصادی نیز این موضوع صدق می کند.

وی یکی از اهداف اصلی اجرای هدفمندی یارانه ها را نوسازی تکنولوژی و افزایش کیفیت عنوان و بیان کرد: برخی از موضوعات در اجرای برخی از طرحهای دولت به مجلس بازمی گردد، به عنوان نمونه در اجرای خصوصی سازی با تعیین حجم بالای انتقال از دولت که از سوی مجلس صورت گرفت، منجر شد که کار به صورت شتاب زده انجام شود و با خصوصی سازی اقتصاد دولتی به شبه دولتی تغییر کند.

پژویان گفت: قوه قضائیه برای کمک به فردی که چک بلامحل صادر کرده است از همه برای جمع کردن پول به منظور آزادی این فرد از زندان کمک می خواهد، اما این موضوع به معنای شکست نظام بانکداری و اقتصادی است و غلط است.

وی جهاد اقتصادی را به منزله رفع اشکلات در قوای سه گانه عنوان و تصریح کرد: جهاد اقتصادی به وسیله 3 قوا باید اجرا شود و مردم وظیفه خود را در این زمینه ها می دانند. وظیفه رسانه ها نیز انعکاس انحرافات در جهاد اقتصادی است.

رئیس شورای رقابت گفت: مردم کشورمان مصرف گرا نیستند، بلکه به وسیله سیاستگذاریهای اقتصادی است که هدایت می شوند.

همچنین در این نشست بیژن صفوی رئیس پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: نقش رسانه ها در اطلاع رسانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه که عدم تقارن اطلاعات وجود دارد و دانش عمومی ضعیف است بسیار مهم است.

وی بر نقش رسانه ها در پیشبرد برنامه های دولت تاکید و تصریح کرد: شکل دهی به افکار عمومی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی صحیح، تبیین نتایج اجرای برنامه های دولت، افزایش سهم مردم در جهاد اقتصادی، تقویت نیروهای توانمند و غیره را می توان در این زمینه نام برد.