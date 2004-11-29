بوستون گلاب: اروپا مي تواند نقش سازنده تر براي خدمت به اهداف مشترك اروپا و آمريكا و كاهش تنش در خاورميانه ايفاء كند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازروزنامه بوستون گلاب ، ابتكار عمل اروپا به رهبري آلمان ، فرانسه و انگليس منافع اقتصادي عمده اي را دراختيار ايران قرار مي دهد اين منافع در عوض صرف نظراز بلند پروازيهاي هسته اي در اختيارش قرارمي گيرد . به طور مشخص ، ايران امتيازاتي از جمله عضويت در سازمان تجارت جهاني ، معاملات تجاري ، ضمانتهاي امنيتي و سوخت هسته اي براي اهداف صلح آميز مانند توليد برق را در يافت خواهد كرد .



اين روزنامه همچنين مي نويسد هر توافقي با ايران ، نيازمند تاييد آمريكا وديدگاه واشنگتن نسبت به ابتكارعمل اروپا كه تا كنون از شك و ترديد به حقارت رسيده است، مي باشد .

اين روزنامه آمريكايي در ادامه با ارائه ديدگاههاي مقامات كاخ سفيد در راستاي تداوم سياستهاي خصمانه واشنگتن مي افزايد دولت بوش با دلايل روشن معتقد است كه ايرانيها درباره برنامه هسته اي خود دروغ مي گويند . بيشتر بازهاي آمريكا ( تندروهاي جمهوريخواه دولت آمريكا ) خواستار تغيير رژيم ايران يا يك حمله دقيق به تاسيسات هسته اي ايران هستند .



اززماني كه تاسيسات هسته اي ايران دراين كشور پراكنده ويافتن آن سخت شده است و اززمانيكه دولت بوش تقريبا در نظر دارد نيروهاي زميني آمريكا را ازاشغال عراق خارج كند اين دو گزينه بعيد است كه مشكل تر ازحمله به عراق باشد.

مقامات آلماني خاطرنشان كرده اند كه ابتكارعمل آنها درباره ايران يك پيشرفت است وبراي اولين باردرسالهاي اخير، قدرتهاي پيشگام اروپايي به طور متحد ، كنشگرايانه و مستقل از آمريكا در باره مسئله عمده اي كه صلح را تهديد مي كند عمل كردند .



در اين روزنامه ادعاشده است : يك نگراني جدي ايران اين است كه ايران مي خواهد آمريكا رابه جان اروپا بياندازد .



يكي از مقامات آلماني همچنين اذعان داشت : اروپا درتلاش است دولت بوش را از دنبال كردن گزينه حمله نظامي به ايران و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت كه احتمالا روسيه و چين با آن مخالفت خواهند كرد باز دارد .



با توجه به فراز و نشيبهايي كه در روابط اروپا با آمريكا وجود داشته ، آنچه كه در باره ابتكار عمل اروپا درباره ايران وجود دارد اين است كه اين امر بيانگر تلاشي هم براي مرمت حصارها با واشنگتن است و هم نشان دهنده اين امر است كه اروپا مي تواند يك نقش سازنده تر براي خدمت به اهداف مشترك اروپا و آمريكا و كاهش تنش در خاورميانه ايفاء كند .



اين مطلب در پايان اشاره داردكه فعلا دولت بوش نه از تلاش اروپا باايران حمايت كرده و نه جلوي آن را گرفته است .