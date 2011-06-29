وحشت آمریکا از تحرکات مسلمانان/ آمادگی سپاه برای مقابله با هر نوع تهدید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار رضا ترابی ظهر چهارشنبه در پاسخ به سئوال مهر در مورد حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس و تصمیم به ایجاد پایگاههای نظامی بیان داشت: حضور آمریکا و نیروهای فرامنطقه ای در منطقه خلیج فارس اتفاق تازه ای نیست.

وی عنوان کرد: با توجه به تحرکات مردم مسلمان منطقه آمریکا را حساس تر کرده و در پی آن است که چه اقدامی انجام دهند که آسیب نبینند.

سردار ترابی در مورد آمادگی نیروی دریایی سپاه در حراست و حفاظت از مرزهای آبی ایران در خلیج فارس گفت: نیروی دریایی سپاه با استفاده از توان، دانش و تکنولوژی روز سعی در بومی سازی صنعت نظامی دارد و همانگونه که شاهد هستید هر روز جدیدترین تجهیزات دفاعی در کشور که توسط دانشمندان و متخصیص داخلی ساخته شده است رونمایی می شود.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه افزود: نیروی دریایی سپاه به عنوان قدرتمندترین نیروی دریایی در منطقه است و حضور مقتدرانه نیروی دریایی سپاه در آبهای خلیج فارس نشاندهنده حضور سپاه حتی در دریاها را دارد.

وی بیان داشت: سپاه یک نیروی دفاعی در کشور است که در صورت لزوم و نیاز به عنوان یک نیروی قدرتمند تهاجمی در حراست و حفاظت از مرزهای آبی و خاکی نظام جمهوری اسلامی ایران ظاهر خواهد شد.

سردار ترابی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا نیروی دریایی سپاه آمادگی انجام رزمایشات نظامی را با همکاری کشورهای همسایه دارد یادآورشد: نیروی دریایی سپاه با دارا بودن تجهیزات نظامی پیشرفته آمادگی کامل را دارد تا در صورت تایید ستاد مشترک نیروهای مسلح رزمایشهای مشترکی را با کشورهای منطقه داشته باشد.

وی در مورد سفر ناوگروه سپاه به کشور عمان در سال گذشته بیان داشت: سال گذشته اولین ناوگروه مستقل سپاه با پیام صلح و دوستی به کشور عمان سفر کرد که دستاوردهای خوبی را در نشان دادن توان نیروی دریایی سپاه به کشورهای همسایه داشته است.

وی عنوان کرد: همچنین امسال هم این آمادگی وجود دارد تا با نظر ستاد مشترک نیروهای مسلح ناوگروه دیگری هم به کشورهای منطقه اعزام شود.