به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، علی اکبر صالحی امروز در حاشیه سی و هشتمین اجلاس سازمان همکاری اسلامی که طی آن نمایندگانی از 57 کشور جهان حضور دارند در جمع خبرنگاران از دیدار با وزیر مشاور پاکستان خبر داد.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: زمانی که آقای زرداری (رئیس جمهور پاکستان) به تهران آمده بود وزیر مشاور این کشور همراه او نبوده است، بنابراین از این فرصت استفاده کردیم و نتایج نشست با زرداری را برای وی تشریح کردم.

صالحی تصریح کرد: به صورت کلی اجلاس سران سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان در نشست مشترک با وزیر مشترک پاکستان مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مختلف آن مرور شد.

وی خاطرنشان کرد: در اجلاس سران سه کشور مشخص شده بود که سه کمیته‌ای بین کشورهای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان در زمینه‌های مختلف تشکیل شود و نتایج حاصل از این کمیته‌ها برای اتخاذ تصمیمات بندی جمع‌بندی شود.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه یکی از این کمیته‌ ها در کشور پاکستان، دیگری در افغانستان و کمیته سوم هم در ایران تشکیل می‌شود، افزود‌: کمیته‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی قرار است اقداماتی را داشته باشند که در نهایت نتیجه حاصل از جمع‌بندی‌های آنها در اجلاس سران سه کشور قبل از پایان سال در اسلام آباد پایتخت پاکستان بررسی خواهد شد.

صالحی با تاکید بر اینکه این موارد را مورد رایزنی قرار دادیم، گفت: همچنین در دیدار مشترک با وزیر مشاور پاکستان تاکید شده که اقدامات و جدیت لازم برای کار کمیته‌ها صورت گیرد و امیدواریم اجلاس آتی سران سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان در اسلام آباد با موفقیت انجام شود.