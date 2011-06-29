باهنر از نمایندگان خواست در تعطیلات مجلس به جاده انحرافی نزنند!

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه امروز مجلس شورای اسلامی که بیشتر وقت آن به بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارتخانه های " تعاون، کار وامور اجتماعی" و " صنعت، معدن و تجارت" اختصاص یافت، حواشی جالبی نیز داشت.

* جلسه امروزمجلس ساعت 8:40 دقیقه درحالی آغاز شد که قبل از به صدا درآمدن زنگ مجلس از طریق بلندگوها چندین بار ازنمایندگان خواسته شده بود برای به نصاب رساندن جلسه درصحن مجلس حاضر شوند. به نظر می رسید نمایندگان به پیشواز تعطیلات تابستانه رفته اند و تعداد کمی امروز در جلسه مجلس حضورداشتند. تعداد لازم برای رسمیت یافتن جلسات مجلس 194 نماینده است و نهایتا جلسه امروزبا 40دقیقه تاخیر و با حضور 194 نماینده آغاز شد.

* داریوش قنبری نماینده ایلام که روز گذشته وی و جریان اصلاح طلب مجلس از سوی ستار هدایتخواه متهم به ارتباط با جریان انحرافی شدند خواستار تذکر دراین باره و اعتراض به این سخنان شد. اما علی لاریجانی اجازه تذکر در ابتدای جلسه را به وی نداد و گفت اول جلسه را با اوقات تلخی شروع نکنید، تذکر خود را در پایان جلسه مطرح کنید. درنهایت قنبری درپایان جلسه علنی درتذکری نقل سخنان خود را از سوی هدایت خواه نماینده بویراحمد و نماینده حامی دولت تحریف شده خواند و تاکید کرد اصلاح طلبان اولین گروهی بودند که با جریان انحرافی به مخالفت پرداختند. نکته جالب این بود که باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخی بی ربط به مشکل پیش آمده بین قنبری و هدایت خواه گفت که رسانه ها باید بدانند نمایندگان اگر صحبت یا بحثی را در مسائل مختلف مطرح می کنند از قول خودشان است و از جانب کل نمایندگان نیست! گویا از نظر وی همواره این رسانه هستند که مشکل آفرینی می کنند.

* در بررسی لایحه ادغام وزارتخانه ها، محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس درآغاز بررسی کلیات لایحه به جای نام بردن از "مخالف اول" از عنوان " طراح اول " نام برد که هوشیاری لاریجانی باعث شد اشتباه خود را تصحیح کند. لاریجانی به فرهنگی گفت مگر طرح است که طراح داشته باشد؟! طبق آئین نامه مجلس شورای اسلامی فقط درباره طرح های ارائه شده از سوی نمایندگان ، قبل از موافق ومخالف یکی از طراحان صحبت می کند.

* اولین مخالف با لایحه دو فوریتی ادغام ها محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهربود. او عضو فراکسیون انقلاب اسلامی واز نمایندگان نزدیک به دولت است اما با بررسی این طرح به صورت فوریتی مخالف بود. ابطحی بعد از پایان سخنانش به نزد میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهورکه درصحن مجلس حضور داشت، رفت و دوستانه با وی گپ زد به طوری که هر دو، چهره شادی در حین گفتگو داشتند. گویا مخالفت شدید وی با فوریت و کلیات این لایحه ذره ای میرتاج الدینی را ناراحت نکرده بود.

* حجت الاسلام نوروزی نماینده رباط کریم و دیگر عضو فراکسیون انقلاب اسلامی و نماینده نزدیک به دولت نیز مخالف دیگر کلیات لایحه دوفوریتی ادغام ها بود .جالب آنکه کواکبیان نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس به عنوان موافق کلیات صحبت کرد.

* در حین بررسی این لایحه نوشته هایی از نقل قول مقام معظم رهبری درباره نظر مخالف ایشان در ادغام وزرات تعاون بین نمایندگان توزیع شد که از سوی وزارت تعاون انجام شد. این موضوع باعث تذکر نادر قاضی پور شد و تاکید کرد این صبحت رهبری متعلق به زمان قبل ازهدفمندی یارانه هاست. لاریجانی هم اقدام وزارت تعاون را اشتباه خواند و تاکید کرد مقام معظم رهبری صبح امروز پیغام داده اند که نظری درباره ادغام وزارت تعاون ندارند وهرچه مجلس تصویب کند قبول دارند.

* علی اکبر اولیاء نماینده یزد وصدوق که در سخنانی مخالفت خود با کلیات لایحه مربوط به ادغام ها را بیان کرد به موضوع طرح تهیه شده نمایندگان با 200 امضاء برای مسکوت ماندن کارادغام وزارت خانه ها اشاره کرد و گفت نمی دانم چرا نگرانی دوستان از ادغام وزارتخانه ها که منجر به تهیه طرح با 200 امضاء شد، دنبال نشد، این حرکات ما متناقض است. اولیاء گفت اگر مشکل برسر پایان مهلت سرپرستی وزارتخانه هاست می توانستیم مشکل را با گرفتن مجوز ازرهبری که این روزها باب شده برطرف کنیم!

* در بررسی جزئیات لایحه ادغام ها لاهوتی نماینده لنگرود و دلخوش نماینده صومعه سرا هر دو قصد داشتند به عنوان طراح پیشنهاد افزودن وزارت تعاون به ادغام ها صبحت کنند که هیئت رئیسه وقت را به لاهوتی داد و موجب ناراحتی دلخوش شد. دلخوش به سرعت خود را به جایگاه هیئت رئیسه مجلس رساند و به خاطر اینکه به وی وقت داده نشد به محبی نیا عضو هیئت رئیسه که مسئولیت این کار را داشت اعتراض کرد. دهقان، فرهنگی و سبحانی نیا دیگر اعضای هیئت رئیسه مجلس با این وعده که دلخوش می تواند به عنوان موافق با این پیشنهاد صحبت کند او را آرام کردند . دلخوش وقتی به عنوان موافق با پیشنهاد صحبت کرد در آغاز سخن از دهقان و سبحانی نیا که باهمکاری آنان به وی وقت صحبت داده شد تشکر کرد.

* پس از افزودن وزارت تعاون به لیست وزارتخانه های ادغام شده، گویا این تصمیم مجلس به مذاق دولت و نماینده وزارت رفاه خوش نیامد و موجب اظهار نظرهایی ازسوی وی به نمایندگان شد تاجایی که تعدادی ازنمایندگان به گرد وی جمع شدند موجب شد رئیس جلسه نسبت به این تجمع تذکر دهد. این در حالی بود که فروزنده نماینده دولت نطق خود در مجلس اعلام کرده بود دولت روی ادغام وزارت تعاون نظر خاصی ندارد.

* مسعود پزشکیان نماینده تبریز در نطق میان دستور خود از بارها از سخنان حضرت علی ( ع) در نهج البلاغه استفاده کرد. او گفت "حضرت علی (ع) در مقابل سخنش گردن خود را گرو می گذاشت ". نماینده تبریز همچنین شعری از اقبال لاهوری خواند. پزشکیان گفت که این رویه‌ درستی نیست که قانون مصوب مجلس با ضد قانون عمل کردن عده ‌ای، اجرا نشود و تنها بگویند که از کنار آن بگذرید. طبق فرموده‌ دیگری از حضرت علی(ع)، باید خودتان را ملامت کنید و خدا را حمد کنید، نه اینکه بی‌ خود از شخصیت‌ها دفاع کرده و افراد را بزرگ کنید و بعد آن‌ها را رها کنید تا محکم زمین بخورند. بعدازاین نطق پزشکیان تعدادی ازنمایندگان با احسنت احسنت سخنان وی را تایید کردند ، باهنر نایب رئیس مجلس هم به وی احسنت گفت . تعدادی از نمایندگان از جمله علی مطهری به نزد وی رفته واز او برای این نطق تشکر کردند. اشاره به سیره حضرت علی (ع) و فرمایشات ایشان در نهج البلاغه درنطق میان دستور ازسوی پزشکیان در مجلس مسبوق به سابقه است.

* باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی روز چهارشنبه را پس از لاریجانی عهده دار شده بود قبل از اینکه زنگ پایان جلسه را به صدا درآورد اعلام کرد مجلس دو هفته آینده جلسه علنی ندارد و تعطیلات تابستانه مجلس است و نمایندگان احتمالا برای سرکشی به حوزه های انتخابیه می روند. او سعی داشت ازپشت تریبون بگوید نمایندگان در تعطیلات هم مشغول کارهستند وجای دیگری نمی روند!

* باهنر بعد از آنکه زنگ پایان مجلس را به صدا درآورد در قالب شوخی با همکاران خود به نمایندگان توصیه کرد در رفت و آمد جاده ای حتما از جاده آسفالته بروند و به جاده خاکی و انحرافی نزنند!