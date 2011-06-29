افزایش مناسبات اقتصادی ایران و قزاقستان به 5 میلیارد دلار

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، علی اکبر صالحی امروز در حاشیه برگزاری سی و هشتمین اجلاس سازمان همکاری اسلامی در آستانه پایتخت قزاقستان با وزیر امور خارجه قزاقستان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان این دیدار در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به دلیل نزدیکی فرهنگی با کشور قزاقستان باید همکاریهای جدیدی انجام شود، گفت: طی یکی دو قرن اخیر دو کشور از یکدیگر جدا افتاده اند در حالی که خیلی از بزرگان جهان اسلام مانند فارابی از این سرزمین برخاسته اند.

وی اظهار داشت: بنابراین ما باید بتوانیم شخصیت های بزرگ اسلامی را دوباره بشناسانیم و معرفی مجددی به جهان اسلام داشته باشیم. صالحی با اشاره به اینکه مذاکرات می تواند همچنین برطرف کننده خیلی از سوء تفاهمات ساختگی ایجاد شده باشد، تصریح کرد: در آینده نزدیک باید تاریخی برای اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان تشکیل شود و امیدوارم در آینده نزدیک این اجلاس را برگزار کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان به امکانات دو کشور در خصوص برقراری تبادلات تجاری و اقتصادی و افزایش سطح آن به 5 میلیارد دلار سخن گفت و افزود: قرار شده است یک کمیته مشترک فرهنگی نیز بین دو کشور تشکیل شود و در قالب این کمیته بزرگان فرهنگی جهان اسلام را مورد شناسایی مجدد قرار دهیم.

وی در پایان سخنانش برای ملت و دولت قزاقستان از سوی دولت و ملت بزرگ جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت، سعادت و عاقبت به خیری کرد.