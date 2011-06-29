البرز به استان سبز کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم سالروز مبارزه با مواد مخدر و امحا پنج تن موادمخدر در مجتمع ایستگاهی محمدشهر کرج گفت: مردم توانسته ا ند نقش خود را همیشه به خوبی ایفا کنند.

وی ادامه داد: مردم بیشترین نقش را در کاهش اثرات مواد مخدر دارند و از این روباید فرهنگسازی بیشتر در این خصوص انجام شود.

فرهادی تاکید کرد: مردم همچون همیشه در میدان مبارزه با مواد مخدر نیز سربلند بیرون خواهند آمد.

وی ادامه داد: مبارزه با قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر کار بسیار دشواری است که اگر این د شواری نبود یقینا توانسته بودیم این مرحله حساس را نیز پشت سر بگذاریم.

استاندار البرزادامه داد: مردم در تمامی صحنه های سخت و دشوار انقلاب حضور داشتند و در این امر خطیر و مبارزه با مواد مخدر نیز تاثیرگذارند.

وی گفت: دشمن از دو طریق سعی به ضربه زدن به نظام را داشت؛ خط ترور و ترانزیت مواد مخدر از این جمله است.

وی افزود: ایران تلاشهای بسیاری را برای کاهش ترانزیت مواد مخدر داشته است.

همچنین عیسی فرهادی گفت استان البرز را باید به استان سبز کشور معرفی کنیم و برای مبارزه با مواد مخدر همه دستگاههای وسازمان ها باید با هماهنگی در راستای کاهش اعتیاد به مواد مخدر تلاش کرده و استان البرز را به عنوان استان سبز کشور معرفی کنیم.