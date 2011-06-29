به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پس از پایان جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تبریک عید مبعث افزود: بزرگترین حادثه عالم هستی تا امروز عید مبعث است.

وی با اشاره به اینکه در روز مبعث همه راه های آسمان به سوی بشر باز شد و همه فرصت برای تعالی انسان در اختیار او قرار گرفت گفت: پیامبر (ص)مجرای جاری شدن همه لطف و رحمت الهی بر جامعه بشری است و با بعثت پیامبر (ص) فرصت برای رسیدن بشر به نقطه اوج کمال انسانی ایجاد شد.

احمدی نژاد افزود: بعثت پیامبر(ص) با حکومت جهانی انسان کامل تکمیل خواهد شد و بشر در آن نقطه از همه ظرفیت ها استفاده خواهد کرد.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان و نیز فضای کار و تلاش در کشور گفت: مقام معظم رهبری نیز دائم بر همکاری و همدلی تأکید دارند.

وی در پاسخ به این سئوال که موضع شما در خصوص برخی اخباری که درباره اطرافیانتان گفته می شود چیست؟اظهار داشت: موضع ما همچنان سکوت است اما اگر بخواهند همکارانم را در کابینه به بهانه های گوناگون متهم کنند به وظیفه قانونی ام عمل می کنم .

رئیس جمهور گفت: اتهامات فراوانی زده شده است و اشکالاتی در دستگیری ها وجود داشت که مطالبی را به رئیس قوه قضاییه اعلام کردم.

وی با اشاره به اینکه هرروز با شایعات مواجهیم گفت:اینها در کار دولت و کشور اثر می گذارد.

احمدی نژاد ادامه داد: مردم و نیز همکارانم در دولت در این باره مرتب از من سئوال می کنند که چه باید کرد؟

رئیس جمهور گفت: از نظر ما مجموعه این حرکات ، کاری سیاسی برای فشار به دولت است و اخیراً هم مباحث جدیدی مطرح کرده اند.

احمدی نژاد افزود: موضع ما همچنان سکوت است اما اگر بخواهند با بهانه های گوناگون همکارانم را در کابینه متهم کنند ، وظیفه اخلاقی ، قانونی و ملی دارم بالاخره بایستم و از همکارانم دفاع کنم.

وی ادامه داد : کابینه خط قرمزی است که اگر به آن دست اندازی کنند باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم زیرا کشور آسیب خواهد دید.

احمدی نژاد ابراز امیدوار کرد برای مطامع سیاسی این اقدامات دنبال نشود زیرا فضای کشور باید همواره پرنشاط ، پرکار و با همدلی و دلسوزی باشد.

رئیس جمهور تأکید کرد: تاکنون سکوت کرده ام و از این پس نیز بنایمان بر سکوت است اما اگر نقطه ای ببینیم که بخواهد به کشور آسیب وارد شود ، موظفم کارها و مسائل را با مردم در میان بگذارم و وظایف قانونی خود را انجام دهم که امیدوارم کار به آنجا نرسد.

ارزیابی مثبت رئیس جمهور از ادغام وزارتخانه ها در مجلس

رئیس جمهور در ارزیابی خود از روند ادغام وزارتخانه ها ، تفاهم مجلس و دولت را در این باره خوب ارزیابی کرد.



وی ادامه داد: نیازمند نوسازی سازمانی هستیم که بخشی از آن از طریق همین ادغام ها صورت می گیرد .

احمدی نژاد تفاهم مجلس و دولت را در موضوع ادغام وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و نیز ادغام وزارتخانه هایی که امروز به تأسیس دو وزارتخانه جدید منجر شد ، بسیار خوب ارزیابی کرد.

رئیس جمهور گفت: همکاری خیلی خوبی است و فکر می کنم گام های دیگری نیز باید با همکاری یکدیگر برداریم.

وی وجود تفاهم را لازمه کار دانست و افزود: باید همدلی و همکاری باشد ؛ بحث های دولت ، همیشه تخصصی است یعنی دولت در پیگیری اداره کشور غیر از بحث های کارشناسی و تخصصی ، موضوعی را دخالت نمی دهد.

احمدی نژاد تاکید کرد: هر گاه بحث ها تخصصی باشد همدلی و تفاهم است و امیدواریم همیشه همین فضا باشد تا بتوانیم عرصه خدمت گزاری به مردم را توسعه دهیم و کشور عزیزمان بتواند هر روز پیشرفت های جدیدی به دست آورد.

رئیس جمهور گفت: طرح های اقتصادی به خوبی پیش می رود.

احمدی نژاد به سال جهاد اقتصادی و اقدامات دولت در این خصوص اشاره کرد و افزود: معنی سال جهاد اقتصادی این است که ما باید کارکرد بیشتری در بخش اقتصاد داشته باشیم.

وی گفت: دولت همه توان خود را متمرکز کرده است و کار می کند و به نظر من طرح های اقتصادی به خوبی پیش می رود.



رئیس جمهور ادامه داد: البته بودجه ما امسال در 18 خرداد قانونی و رسمی شد اما دولت در بخش اقتصاد برنامه های گوناگونی دارد.

464 طرح بزرگ صنعتی در آینده افتتاح می شود

احمدی نژاد گفت: 464 طرح بزرگ صنعتی در آینده افتتاح می شود و در بخش کشاورزی و مسکن نیز همین طور است.

وی افزود: هدفمند کردن یارانه ها نیز به خوبی پیش می رود و در بخش مدیریت مصرف هم کارهای خوبی شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تعامل دولت و مجلس در موضوع ادغام وزارتخانه ها گفت: حجم دولت باید کوچک شود و ما به سازمان دهی جدیدی در این باره نیاز داریم زیرا شرایط و حوزه مسئولیت و اختیارات دولت نسبت به 50 سال قبل بسیار تغییر کرده است.