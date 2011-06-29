به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پس از پایان جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تبریک عید مبعث افزود: بزرگترین حادثه عالم هستی تا امروز عید مبعث است.
وی با اشاره به اینکه در روز مبعث همه راه های آسمان به سوی بشر باز شد و همه فرصت برای تعالی انسان در اختیار او قرار گرفت گفت: پیامبر (ص)مجرای جاری شدن همه لطف و رحمت الهی بر جامعه بشری است و با بعثت پیامبر (ص) فرصت برای رسیدن بشر به نقطه اوج کمال انسانی ایجاد شد.
احمدی نژاد افزود: بعثت پیامبر(ص) با حکومت جهانی انسان کامل تکمیل خواهد شد و بشر در آن نقطه از همه ظرفیت ها استفاده خواهد کرد.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان و نیز فضای کار و تلاش در کشور گفت: مقام معظم رهبری نیز دائم بر همکاری و همدلی تأکید دارند.
وی در پاسخ به این سئوال که موضع شما در خصوص برخی اخباری که درباره اطرافیانتان گفته می شود چیست؟اظهار داشت: موضع ما همچنان سکوت است اما اگر بخواهند همکارانم را در کابینه به بهانه های گوناگون متهم کنند به وظیفه قانونی ام عمل می کنم .
رئیس جمهور گفت: اتهامات فراوانی زده شده است و اشکالاتی در دستگیری ها وجود داشت که مطالبی را به رئیس قوه قضاییه اعلام کردم.
وی با اشاره به اینکه هرروز با شایعات مواجهیم گفت:اینها در کار دولت و کشور اثر می گذارد.
احمدی نژاد ادامه داد: مردم و نیز همکارانم در دولت در این باره مرتب از من سئوال می کنند که چه باید کرد؟
رئیس جمهور گفت: از نظر ما مجموعه این حرکات ، کاری سیاسی برای فشار به دولت است و اخیراً هم مباحث جدیدی مطرح کرده اند.
احمدی نژاد افزود: موضع ما همچنان سکوت است اما اگر بخواهند با بهانه های گوناگون همکارانم را در کابینه متهم کنند ، وظیفه اخلاقی ، قانونی و ملی دارم بالاخره بایستم و از همکارانم دفاع کنم.
وی ادامه داد : کابینه خط قرمزی است که اگر به آن دست اندازی کنند باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم زیرا کشور آسیب خواهد دید.
احمدی نژاد ابراز امیدوار کرد برای مطامع سیاسی این اقدامات دنبال نشود زیرا فضای کشور باید همواره پرنشاط ، پرکار و با همدلی و دلسوزی باشد.
رئیس جمهور تأکید کرد: تاکنون سکوت کرده ام و از این پس نیز بنایمان بر سکوت است اما اگر نقطه ای ببینیم که بخواهد به کشور آسیب وارد شود ، موظفم کارها و مسائل را با مردم در میان بگذارم و وظایف قانونی خود را انجام دهم که امیدوارم کار به آنجا نرسد.
ارزیابی مثبت رئیس جمهور از ادغام وزارتخانه ها در مجلس
وی ادامه داد: نیازمند نوسازی سازمانی هستیم که بخشی از آن از طریق همین ادغام ها صورت می گیرد .
رئیس جمهور ادامه داد: البته بودجه ما امسال در 18 خرداد قانونی و رسمی شد اما دولت در بخش اقتصاد برنامه های گوناگونی دارد.
