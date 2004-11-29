به گزارش سرويس سياسي مهر ، حدادعادل دراين ديدار ضمن خوشامدگويى و ابراز خرسندى از چهارمين سفر هوگو چاوز به جمهورىاسلامى ايران افزود : ونزوئلا از اولويتهاى ايران درگسترش مناسبات با كشورهاى آمريكاى لاتين است و دراين راستا تشابهات روحيه ملى و افكار عمومى مردم دوكشور پشتوانه دولتمردان بمنظور توسعه مناسبات است .

رييس مجلس شوراى اسلامى همچنين بااظهار رضايت از گسترش روز افزون مناسبات فيمابين درعرصه هاى مختلف و باتاكيد براينكه در شرايط كنونى بايستى اراده دوكشور درجهت گسترش و تعميق هرچه بيشتر روابط همه جانبه متمركز گردد، تصريح كرد : مجلس شوراى اسلامى از تحكيم و استمرار روابط با كشورهاى مستقل و آزاديخواه ، همچون ونزوئلا حمايت مي كند .



وى در بخش ديگرى از سخنانش ، ضمن تشريح ساختار مجلس شوراى اسلامى و نقش و جايگاه آن در تبيين سياست خارجى كشورمان نسبت به افزايش همكاريهاى پارلمانى وتبادل گروههاى دوستى پارلمانى ميان تهران - كاراكاس ابراز اميدوارى كرد.



حدادعادل در پايان سخنانش به مسائل مهم بين المللى اشاره كرد و افزود : مبارزات ضد اميرپاليستى ، مخالفت با يكجانبه گرايى در روابط بين الملل و تلاش براى حفظ استقلال و آزادى و نيز توجه ونزوئلا به مسايل توسعه انسانى و معنوى از مشتركات وتشابهات مواضع جمهورى اسلامى ايران و ونزوئلا در عرصه هاى بين المللى است كه بايد تقويت شود.



هوگو چاوز رييس جمهورى ونزوئلا نيز دراين ديدار ، انقلاب اسلامى ايران را الهام بخش حركتهاى آزاديخواهانه و استقلال طلبانه درجهان معاصر دانست وافزود : ما نيز از انقلاب اسلامى ايران درسها و تجارب زيادى كسب كرده ايم .



رييس جمهورى ونزوئلا ضمن قدردانى از حمايت مجلس شوراى اسلامى از ادامه و استمرار روابط دوكشور، ونزوئلا را دوست استراتژيك ايران توصيف كرد و گفت : پيشرفتهاى سياسى و اقتصادى ايران برغم فشارهاى خارجى چشم گير بوده و وجود امكانات گسترده مادى و معنوى در دوكشور، مشوق ما براى ادامه وتقويت روابط بويژه در بستر اقتصادى است .