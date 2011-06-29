به گزارش خبرنگار مهر، گلستان قهرمان سومین دوره مسابقات تنیس ساحلی در سواحل استان مازندران شد. در این دوره از مسابقات 40 نفر در غالب 20 تیم در 4 گروه 5 تیمی به رقابت پرداختند که یک تیم از استان تهران و سه تیم از استان گلستان به مرحله نیمه نهایی این دوره از مسابقات راه یافتند.

مرحله اول و مقدماتی این بازیها در چهار گروه پنج تیمی و به صورت دوره ای برگزار شد که دو تیم برتر هر گروه در مرحله دوم به جمع هشت تیم پایانی راه یافته و در این مرحله به صورت حذفی بمصاف هم رفتند.

در مرحله نیمه نهایی و نهایی این دوره از بازیها تیم دو نفره سید محمد حسینی و محسن مزرعه از استان گلستان الف در دیدار پایانی هم استانی های خود قرار گرفته و با تنیجه 2 بر صفر به پیروزی رسیدند و جایزه هشت میلیون ریالی این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

در این دوره حق شناس و میرزاعلی از تیم گلستان ب مقام دوم و کسب جایزه شش میلیون ریالی و تیمهای برادران اهرزاد ( تیم گلستان ج) و اکبری و نورزاده ( تهران ) مشترک سوم شدند.



تیم گلستان با قهرمانی کشور در سال 89 در بوشهر و کسب مقامهای قهرمانی، نائب قهرمانی و سومی در این دوره از مسابقات در ساری علاوه بر نشان دادن اقتدار خود در رشته تنیس ساحلی در سطح کشور موفق به کسب این رکورد شده است.

درخشش تیم دو و میدانی ناشنوایان گلستان

تیم ناشنوایان استان در مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور یک طلا و دو نقره کسب کرد.



دوازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی ناشنوایان بزرگسالان قهرمانی کشور در اردبیل برگزار شد و تیم چهار نفره استان گلستان در این مسابقات 1 مدال طلا و 2 نقره و یک مقام ششمی کسب کرد.



در این مسابقات حبیب ا... کیا از کردکوی در پرش سه گام مقام قهرمانی و در پرش طول مقام نایب قهرمانی و مسعود رزاقی در پرتاب نیزه مقام نایب قهرمانی را بدست آوردند و علیرضا رایجی مقام ششم را کسب کرد.