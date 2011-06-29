انقلاب اسلامی نگاه جدیدی از مدیریت را در جهان عرضه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در نخستین گردهمایی مسئولان مراکز جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه باید جلوی خود تکراری ها بایستیم، اظهار داشت: نگاه جدید به مدیریت و خارج از بوروکراسی اداری افق های جدیدی را پیش روی ما می گذارد ولی توجه داشت که از تکرار بپرهیزیم زیرا آسیب جدی وارد می شود.

وی با اشاره به اینکه باید کارها بر اساس رضای خداوند انجام شود، تصریح کرد: جهتگیری برای انجام فعالیتها در راستای اقامه عدالت باشد و این فرصت خدمت رسانی به مردم را باید مغتنم بشمارید.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مردم ولی نعمت هستند و خدمت رسانی به ارباب رجوع در راس امور قرار گیرد.

وی خواستار جدیت و پشتکار و خستگی ناپذیری در سال جهاد اقتصادی و تحول گرایی در حوزه های مختلف سازمان جهاد کشاورزی شد.

وی به سهم درآمد و اشتغال استان در حوزه های کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: کشاورزی سهم عمده ای در چرخش اقتصادی و اقتصاد استان دارد بنابراین باید از تمام ظرفیتها برای ارتقا سهم درآمد و اشتغال کشاورزی بهره بگیریم.

عنابستانی از کاهش نرخ بیکاری در استان خبر داد و افزود: نرخ بیکاری در سال 89 به13.6 درصد رسید و این درحالیست که نرخ بیکاری در سال 88 حدود 14.9 درصد بود.