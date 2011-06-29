نفرات برتر جشنواره کلک جادویی در تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد، "کورش رشنو" از لرستان به عنوان نفر اول، "محمد غلامی" از همدان به عنوان نفر دوم و "محدثه محمودآبادی" از کرمان به عنوان نفر سوم معرفی شدند.

"اکبر رضاپور" از تبریز، "بابک محمدزاده" از تبریز، "مهدی زینالی" از تبریز، "نیر صفای باقری" از تبریز، "شکرانه عالم" از تبریز، "حافظ امن زاده" از مراغه و "سندی مومنی" از شیراز نیز به ترتیب مقامهای چهارم تا دهم این جشنواره را به خود اختصاص دادند.

محورهای این جشنواره شامل انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و موضوعات آزاد بود که پس از ارسال فراخوان 312 اثر از یازده استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و پس از بررسی هیات داوران 242 اثر از 128 نویسنده به مرحله داوری راه یافته که از آن میان ده اثر ذکر شده به عنوان آثار برتر معرفی شدند.

جشنواره یاد شده توسط انجمن ادبی تبریز با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و انجمن علمی آموزشی معلمان ادبیات فارسی استان برگزار شد.