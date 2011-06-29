برای اولین بار مسابقات رباتیک در کرمان برگزار می شود

احمد حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در این همایش 150 نفر شرکت خواهند کرد گفت: معاونین آموزش ابتدایی و مربیان از سراسر کشور در این همایش حضور خواهند یافت.

حسن نژاد افزود: در همایش مذکور مربیان آموزش های لازم را برای آموزش فن آوری های نوین به ویژه رباتیک به دانش آموزان سراسر کشور را فرا می گیرند.

وی هدف از برگزاری همایش رباتیک را حرکت به سوی رویکرد آموزش و پرورش در زمینه استعدادیابی و ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی استعدادهای کلیه دانش آموزان و بهره گیری از فن آوری های نوین آموزشی به ویژه رباتیک عنوان کرد.

حسن نژاد با بیان اینکه تعدادی بسته آموزشی به مربیان ارائه شده است ابراز داشت: این بسته ها شامل سخت افزارهایی از قبیل المان های مکانیکی، الکترونیکی و قطعات مختلف ربات، سی دی های آموزشی و طرح درس در آن قرار دارد.

وی گفت: مربیان به کمک این بسته ها به دانش آموزان اجازه می دهند تا ربات های مختلفی از جمله ربات جنگجو، فوتبالیست و ربات تعقیب خو و تعقیب نور بسازند.