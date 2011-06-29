تولید آثار پرمحتوا و فاخر رسالت اداره ارشاد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی داننده پیش از ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره سراسری داستان کوتاه کلک جادویی، با اشاره به غنای ادبیات ایران و آذربایجان اظهار داشت: داستان در شکل امروزی خود نوشته ای متمرکز است که می تواند بهترین راه انتقال ارزشها و پیامها به مخاطبان باشد.

وی رسالت نویسندگان را در تبیین داشته های فرهنگی و بسط و ترویج اندیشه های متعالی و انسان ساز بسیار مهم عنوان کرد.

داننده برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری را زمینه ساز رشد و بالندگی ادبیات و عاملی جهت ظهور و بروز استعدادهای نهفته و مکانی برای شناسایی و معرفی اهل قلم دانست و افزود: برگزاری جشنواره‌ها همچنین بستر مناسبی برای جرات بخشیدن به جوانان جهت خلق آثار در سطح ملی و بین المللی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان بهره گیری از اندیشه های ناب اصحاب فرهنگ و قلم در تولید برنامه های متنوع فرهنگی و ادبی و آثار فاخر با جانمایه های بومی را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

داننده از تدوین کتابهایی با محوریت مفاخر آذربایجان شامل زندگینامه علامه امینی، زندگینامه علامه محمدتقی جعفری،‌زندگینامه علامه طباطبایی و همچنین تدوین اطلس فرهنگی و واقعه 29 بهمن در تبریز خبر داد.