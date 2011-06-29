نیر قطب باغداری صنعتی استان اردبیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی در ظهر چهارشنبه در بازدید از چند طرح کشاورزی در بخش کورائیم این شهرستان اظهار داشت: شهرستان نیر با الگو پذیری از بخش کندوان شهرستان میانه می تواند به این مهم دست یابد.

وی اضافه کرد: بخش کورائیم با برخورداری از ظرفیت و پتانسیل تولید محصولات کشاورزی در استان، تنها 18 کیلومتر با بخش کندوان شهرستان میانه فاصله دارد، اما تفاوت زراعت این مناطق بسیار زیاد است.

به گفته فرماندار نیر در حا حاضر بخش کندوان میانه در استان آذربایجان شرقی به دلیل برخورداری از باغداری و کشاورزی صنعتی به قطب تولید محصولات این استان تبدیل شده است.

وی افزود: جهاد کشاورزی باید با فرهنگ سازی و آشنا کردن کشاورزان این شهرستان با نحوه باغداری صنعتی بخش کندوان، به اصلاح مدیریت زراعت در این شهرستان بپردازند.

وی وضعیت زراعت، باغداری و کشاورزی نیر را مطلوب ندانست و ابراز داشت: شیوه زراعت کنونی سستی و خستگی به همراه دارد و باید به کشاورزی پویا و فرح بخش فکر کرد.

گفتنی است شهرستان نیر در 35 کیلومتری غرب شهرستان اردبیل واقع شده و بخش عمده تولیدات کشاورزی این شهرستان گندم، جو و عدس است.



