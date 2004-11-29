شوراي نگهبان دو مصوبه مجلس وسه مصوبه هيات وزيران را تاييد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي نگهبان طى دونامه جداگانه به رييس مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد : " لايحه موافقتنامه همكاريهاى بازرگانى واقتصادى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورىازبكستان " و" لايحه موافقتنامه بازرگانى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورى دمكراتيك خلق الجزاير" كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده بودند درجلسه شوراى نگهبان مطرح و هيچ كدام مغاير موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشدند.



بنابراين گزارش شوراى نگهبان همچنين طى سه نامه جداگانه به معاون اول رييس جمهورى درمورد سه مصوبه هيات وزيران اظهار نظر كرد.

براساس اين گزارش " اصلاحيه اساسنامه شركت سهامى توسعه منابع آب و خاك سيستان "، " اصلاحيه اساسنامه شركت سهامى سازمان بهره ورى انرژى ايران ( سابا)" و "اصلاحيه اساسنامه شركت سهامى توسعه منابع آب و نيروى ايران " كه به تصويب هيات وزيران رسيده بودند درجلسه شوراى نگهبان طرح و هيچ كدام مغاير موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشدند.



