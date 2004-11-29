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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۵۶

در آخرين جلسات :

شوراي نگهبان دو مصوبه مجلس وسه مصوبه هيات وزيران را تاييد كرد

شوراى نگهبان قانون اساسى در جلسات اخير خود سه مصوبه هيات دولت و دو مصوبه مجلس را مغاير شرع و قانون اساسى ندانست وتاييد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي نگهبان طى دونامه جداگانه به رييس مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد : " لايحه موافقتنامه همكاريهاى بازرگانى واقتصادى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورىازبكستان " و" لايحه موافقتنامه بازرگانى بين دولت جمهورى  اسلامى ايران و دولت جمهورى دمكراتيك خلق الجزاير" كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده بودند درجلسه شوراى نگهبان مطرح و هيچ كدام مغاير موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشدند. 

بنابراين گزارش شوراى نگهبان همچنين طى سه نامه جداگانه به معاون اول رييس جمهورى درمورد سه مصوبه هيات وزيران اظهار نظر كرد.

براساس اين گزارش " اصلاحيه اساسنامه شركت سهامى توسعه منابع آب و خاك سيستان "، " اصلاحيه اساسنامه شركت سهامى سازمان بهره ورى انرژى ايران ( سابا)" و "اصلاحيه اساسنامه شركت سهامى توسعه منابع آب و نيروى ايران " كه به تصويب هيات وزيران رسيده بودند درجلسه شوراى نگهبان طرح و هيچ كدام مغاير موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشدند. 

کد مطلب 134763

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